Prison de Mulhouse-Lutterbach : trois surveillants mis en examen pour trafic de stupéfiants

Au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, la mise en examen de trois surveillants pénitentiaires, pour trafic de stupéfiants et introduction au sein de l'établissement, de téléphones portables et tabac. Deux d'entre eux ont été écroués, un autre a été placé sous contrôle judiciaire. Un quatrième a été mis hors de cause, mais le parquet a fait appel. Les présentations ont eu lieu mercredi et jeudi.

Trafic organisé et régulier

Les arrestations ont eu lieu en début de semaine. Certains des surveillants nient les faits, d'autres ont reconnu. C'était un trafic très organisé selon le parquet, qui durait depuis plusieurs mois.

"Les surveillants allaient récupérer la drogue et les téléphones portable à l'extérieur et en faisaient commerce. Un trafic organisé et bien sûr anormal puisqu'il était effectué par des personnes qui surveillaient des détenus qui effectuaient des trafics de stupéfiants ou avaient effectué des trafics de stupéfiants," a expliqué la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Un affaire élucidée grâce aux témoignages de détenus et d'investigations et d'arrestations menées par les gendarmes en février, où trois jeunes surveillants avaient été impliqués aussi dans des affaires de stupéfiants.

Les trois hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison, pour trafic de drogue notamment.