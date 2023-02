Prison de Périgueux : "on n'a jamais atteint ce stade de surpopulation" déplore un surveillant

Les conditions de détentions s'aggravent encore à la Maison d'arrêt de Périgueux (Dordogne). Selon Thomas Niemczura, délégué régional du syndicat FO Justice, la surpopulation carcérale n'a jamais été aussi importante à Périgueux. 165 hommes sont en ce moment enfermés la maison d'arrêt de Beleyme alors qu'elle ne possède que 99 places. "On bat des records, on n'a jamais atteint ce stade de surpopulation" déplore le surveillant pénitentiaire.

" Plus de travail, plus d'insécurité"

Comme dans la majorité des prisons de France "on rajoute des matelas au sol, il n'y a pas de lits supplémentaires". Cela entraine pour les surveillants "plus de travail, plus d'insécurité et une cohabitation entre les détenus est parfois tendue. [...] Si vous mettez dans 10m² trois ou quatre détenus qui passent entre dix et quinze heures par jour, ça engendre de l'agressivité et des passages à l'acte contre le personnel" regrette celui qui est représentant régional, mais qui travaille à la prison de Neuvic (Dordogne). Étant une maison d'arrêt, la prison de Périgueux ne peut pas refuser de détenus.

Un mélange des prévenus et des condamnés

"On encadre vingt détenus pour les emmenés dans la cour de promenade, ça devient très compliqué lorsque ce chiffre est multiplié par deux ou par trois" déplore ce surveillant qui ne voit pas les effectifs des surveillants augmenter aussi vite que le nombre de détenus.

Cette problématique de la surpopulation à la prison de Périgueux entraîne aussi un mélange des "types" de détenus : "on mélange les prévenus et les condamnés" explique Thomas Niemczura. Les prévenus sont en prison dans l'attente de leur jugement et cohabitent avec des hommes déjà reconnus coupables. "Certains vont être innocentés, d'autres vont prendre de grandes peines pour des affaires criminelles". Ce qui nécessite des précautions particulières en détention qu'il est difficile de prendre dans ces conditions.

Selon le syndicat Force Ouvrière, dans un communiqué, si la situation n'évolue pas, "on court à la catastrophe".

La direction régionale de l'administration pénitentiaire n'a pas donné suite à nos sollicitations.