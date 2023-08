Prison de Perpignan : l'Etat condamné pour traitements inhumains et dégradants

Ce mardi, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat pour traitements inhumains et dégradants à la prison de Perpignan. Selon le juge, l'état des locaux et les conditions d'accueil portent atteinte au droit à la vie des détenus et au droit à ne pas subir de mauvais traitements.