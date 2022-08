Prison de Perpignan : les syndicats demandent une antenne pénitentiaire à l'hôpital psychiatrique de Thuir

Il est 7h15, ce lundi, au centre pénitentiaire de Perpignan. C'est l'heure de l'ouverture des cellules au quartier d'isolement. L'un des trois surveillants ouvre la porte d'une cellule lorsque le détenu tente de lui donner un coup de poing. Il manque sa cible, mais le surveillant a besoin de l'aide de ses collègues pour maitriser le détenu et le transporter vers le quartier disciplinaire. L'homme tente toujours d'asséner des coups de poing et de pied.

Selon le syndicat FO Justice, qui publie dans la foulée un communiqué, le détenu présenterait des troubles du comportement. Et il n'est pas le seul, à la prison de Perpignan. "Dans ce quartier du centre pénitentiaire, nous avons également un détenu qui balance ses excréments sur les murs ou sur le personnel", raconte Frédéric Jenot, le secrétaire du syndicat à la prison.

"Nous devons aujourd'hui gérer des détenus "psy", qui ont davantage leur place dans des hôpitaux psychiatriques."

Frédéric Jenot, secrétaire FO Justice

Malgré le Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), qui prend en charge au sein de la prison de Perpignan les détenus présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, le syndicat FO Justice estime que les agents courent un trop grand risque. La prison perpignanaise reste "inadaptée" pour ce genre de cas.

Le syndicat a donc tenté, il y a quelques années, de porter le projet d'ouvrir une antenne pénitentiaire à l'hôpital psychiatrique de Thuir. Sans succès. "Malheureusement, les autorités et le gouvernement ne nous ont pas entendus, regrette Frédéric Jenot. On ne veut pas mettre ces détenus en psychiatrie parce que ça coûte trop cher, mais on veut bien les mettre dans les prisons parce qu'ils représentent un danger pour la société."