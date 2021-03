Prison de Roanne : mort dans sa cellule en juillet 2020, la famille d'un détenu porte plainte

Quasiment 9 mois après la mort de leur fils à la prison de Roanne, les parents d'un détenu viennent de déposer plainte pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.

L'homme de 27 ans est décédé dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 après avoir mis le feu à son matelas. Pour ses parents la thèse du suicide ne tient pas et ils veulent mettre en lumière les manquements au sein de la prison. Ce détenu était suivi pour des troubles psychiatriques et après une hospitalisation il avait été placé à l'isolement à la prison, pour purger une peine d'un an pour des faits de violence.

Cette nuit de juillet, les parents de cet homme en sont sûrs, il n'a pas voulu se suicider mais il s'agissait d'un appel au secours. La famille évoque un confit avec de surveillants concernant la prise de médicaments. Elle a donc décidé de porter plainte, lassée par la lenteur de l'enquête Le parquet général de Lyon a requis d'autres investigations en janvier, dont l'audition d'un voisin de cellule. Selon l'avocat de la famille de la victime, une réunion a eu lieu lundi entre la société Eiffage, qui assure la maintenance du centre de détention, la société Chubb, spécialisée dans la sécurité incendie, et la directrice de la prison.

Le procureur de la république de Roanne Abdelkrim Grini pourrait bien ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité, ou négligence, d'ici à la fin du mois.