Prison de Sequedin : sept voitures incendiées en pleine nuit sur le parking du personnel

Forte émotion ce mercredi matin pour le personnel pénitentiaire de la prison de Sequedin, près de Lille: sept véhicules ont été incendiées dans la nuit de mardi à mercredi sur le parking réservé au personnel de la maison d'arrêt. Selon Alexandre Caby, du syndicat UFAP-UNSA Police, vers 3h30 du matin, une voiture bélier a défoncé le grillage du parking. Trois individus cagoulés seraient descendus du véhicule et auraient alors incendié plusieurs véhicules. Selon le responsable syndical, c'est en tout cas ce qu'on voit sur les images de vidéosurveillance.

Il s'agirait de six voitures appartenant à l'administration pénitentiaire et une appartenant à un membre du personnel, "mais comme les voitures sont calcinées, ça n'est pas encore certain", explique Alexandre Caby qui explique que la police judiciaire et la police scientifique sont sur place ce mercredi matin. L'accès au site a été sécurisé. Le responsable syndical n'avance pas d'explication sur ces faits; il n'y avait à sa connaissance pas de menace particulière visant la prison de Sequedin. Mais il explique que des incendies similaires viennent d'avoir lieu aux abords des prisons de Fresnes, près de Paris, et de Borgo, en Corse.