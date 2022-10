Prison de Valence : appel à manifestation après une nouvelle agression

Ce mercredi matin, un détenu a refusé de se soumettre à la palpation de sécurité lors de la descente en promenade. Il vient d'un autre établissement de Bourg-en-Bresse et a été transféré déjà pour raison disciplinaire.

ⓘ Publicité

"Après insistance de l’agent, le détenu se retourne et porte un violent coup de poing au visage du surveillant d’étage. Il est maîtrisé avec grande difficulté et transporté au quartier disciplinaire. Il y refuse la fouille, crache sur les personnels, mord deux agents et tente d’étrangler un troisième" raconte Sylvain Royère, représentant du syndicat UFAP UNSA Justice au centre pénitentiaire de Valence. Deux des cinq agents blessés ont dû être transportés à l'hôpital de Valence pour des examens.

"Cela commence à faire beaucoup. On dit stop!"

"Depuis dix jours, on a sept agressions, des découvertes d'armes artisanales, il y a un feu criminel qui nous a détruit une partie de l'établissement. Des collègues commencent à venir avec la boule au ventre et la peur de ce qui peut se passer. Donc là, stop. On va se mettre devant l'établissement. Déjà pour se retrouver, pour montrer notre solidarité avec les collègues agressés, et montrer notre mécontentement à cette administration qui n'entend pas" souligne Sylvain Royère.

Les gardiens sont invités à se rassembler jeudi matin à partir de 6h devant la prison de Valence.