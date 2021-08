Prison de Valence : des détenus réintègrent le bâtiment endommagé par une mutinerie il y a cinq ans

Ce mercredi 25 août, des détenus ont été installés dans le bâtiment endommagé lors de la mutinerie du 27 novembre 2016. Il aura fallu quasiment cinq ans et près de cinq millions d'euros pour remettre en service cette partie du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Valence.

Enfin. Pratiquement cinq ans après la mutinerie du 27 novembre 2016, le bâtiment où elle s'est déroulée est remis en service au sein du centre pénitentiaire de Valence. Des détenus y ont été transférés ce mercredi. Le chantier a tardé à démarrer et son coût global est élevé : 4,8 millions d'euros. L'incendie allumé lors de la mutinerie avait fait de gros dégâts.

Des aménagements pour éviter une nouvelle mutinerie

Il a fallu également réaliser des aménagements de sécurité comme des grilles entre les étages et des espaces dits "d'autonomie" ont été créés pour ces condamnés à de longues peines enfermés durant des années. Des aménagements similaires vont être réalisés dans l'autre bâtiment du quartier maison centrale et seront terminés au plus tard fin octobre. Pourront-ils éviter des tensions à l'avenir ? Le syndicat de surveillants UFAP "attend de voir comment cela va fonctionner".