Prison de Valence : nouvelle agression d'un gardien

Un mois seulement après une première agression, un surveillant du centre pénitentiaire de Valence a de nouveau été frappé par un détenu lundi. Parce qu'il voulait lui confisquer son téléphone portable.

La tension est toujours vive à la prison de Valence.

A peine rentré d'un arrêt maladie provoqué par une agression mi-décembre, un gardien de la maison d'arrêt a encore reçu un coup de poing ce lundi matin. Et pour les mêmes raisons qu'il y a un mois. Le surveillant exigeait qu'un prisonnier lui remette son téléphone portable , interdit dans l'enceinte du centre de détention. Le détenu s'est rebellé.

Manque de moyens ?

Le syndicat de gardiens de prison UFAP-UNSA Justice réagit après ce nouvel incident. Il réclame, une fois de plus, davantage de moyens pour faire respecter le règlement. Selon l'UFAP-UNSA, la surpopulation carcérale, génératrice de tensions, est de plus en plus criante à la maison d'arrêt : une quinzaine de détenus dormiraient sur des matelas au sol. Les prisonniers se retrouvent à deux dans des cellules individuelles.