Prison de Valence : un détenu avait fabriqué deux armes artisanales

Valence, France

A-t-on frôlé la catastrophe à la prison de Valence ? Le syndicat UFAP-Unsa justice le pense. Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, le syndicat salue le travail du personnel de surveillance du quartier maison centrale où se trouvent les détenus condamnés à de longues peines. Lors d'une fouille corporelle samedi, les agents ont découvert qu'un détenu avait sur lui un pic environ vingt centimètres. En fouillant sa cellule, ils ont trouvé une deuxième arme artisanale, une assiette taillée en demi-lune et fixée sur un manche.

Ce détenu avait jeté de l'huile bouillante au visage d'un gardien en 2016

Pour Sylvain Royère, le délégué UFAP, pas de doute : "Le bon travail des collègues a évité une grosse catastrophe. Ce détenu est constamment dans la provocation et dans la menace de s'en prendre au personnel. Et il avait déjà fait parler de lui en 2016 à Aiton en Savoie en défigurant à l'huile bouillante un surveillant stagiaire." Le syndicaliste demande pour les agents des félicitations officielles de la direction du centre pénitentiaire, estimant que "les sanctions sont plus fréquentes que les gestes de reconnaissance" vis-à-vis du personnel.