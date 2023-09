Prison de Varces : le rapport alarmant de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté

France Bleu Isère : Pourquoi ce rapport sur la prison de Varces?

ⓘ Publicité

Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté : Varces nous intéresse particulièrement parce que il y a eu une expérience de régulation carcérale. Après la crise Covid, la prison s'était vidée un peu, le taux d'occupation était tombé à 128 %. Tout le monde s'était rendu compte que l'ambiance était beaucoup plus sereine, les relations entre les surveillants et les détenus étaient plus faciles à gérer. Donc les responsables de l'établissement ont décidé de fixer un taux d'occupation à 130 % et de ne pas le dépasser. Mais malheureusement, cette expérience a capoté. Et quand on y est allé, en juillet, la densité carcérale était de 176 %. (Elle est redescendue actuellement à 146%, selon la direction de la prison de Varces. 338 détenus pour une capacité de 232. ndlr)

Une cellule suroccupée - CGLPL

Est-ce un des taux les plus importants de France?

Non, parce que Perpignan, quand j'y suis allée, c'était 245 %. Donc c'est dans les taux, je n'ose pas dire normaux parce que c'est épouvantable, mais c'est dans la moyenne nationale. cela n'est pas une raison pour s'en contenter.

La prison, elle est faite pour punir mais aussi pour réinsérer. Mais peut-on se réinsérer dans de telles conditions ? Les détenus ne peuvent plus travailler car les ateliers ont brûlé, quand nous y étions, d'ailleurs, début juillet. Il y a une cour de promenade qui n'est plus accessible à cause du mur qui s'écroulait. Les détenus restent 22 heures sur 24 en cellule, entassés. Les toilettes sont trop petites pour s'asseoir. Donc il faut laisser la porte ouverte, pas d'intimité. Certains sont à trois par cellule, avec un matelas par terre. Les cuisines aussi sont dans un état déplorables et je ne parle pas des douches collectives. Et comme il n'y a pas assez de surveillants, la nuit, des téléphones sont confiés aux auxiliaires détenus qui travaillent pour les services généraux de la prison. Et on leur dit que s'il y a un problème, ils n'ont qu'à appeler. Je vous le dis, on va au devant de grands dangers parce qu'il y a eu un incendie en juillet. c'était en journée, il n'y a pas eu de blessés. Mais si cela se passe la nuit, que se passerait-il ? Il y a des fils électriques dénudés, qui pendent. C'est dangereux.

Les sanitaires sont jugés insalubres dans le rapport de la CGLPL - CGLPL

Alors que faire?

Les détenus et les surveillants sont liés dans ce sort infect qui leur est fait. Donc on interpelle le gouvernement, le ministre de la Justice, les parlementaires pour qu'une loi soit élaborée qui fasse qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places comme ils ont fait en Allemagne. En France, si on ne va pas en prison, on n'est pas puni. Mais le travail d'intérêt général, c'est une punition. Le bracelet électronique, c'est une punition. Le placement dans un endroit clos, c'est une punition. Il faut qu'on change de culture.

Est ce que vous avez vu quand même des choses positives dans cette prison de Varces?

Oui, il y a des surveillants formidables. Mais ils nous confient leur détresse de travailler dans ces conditions parce que tous les jours, ils sont renvoyés à leur impuissance. Vous pensez que c'est sympa de travailler toute la journée dans des conditions qui ne vous permettent pas d'exercer les tâches qui vous sont confiées? Alors, il y a beaucoup d'absentéisme, des difficultés pour l'administration pénitentiaire à recruter. D'autre part, il y a des violences forcément, parce que les gens sont à bout de nerfs. Le jour de l'incendie, on a été obligé de signaler au Procureur les insultes qui ont été proférées par les ERIS, ces surveillants chargés de remettre de l'ordre dans la prison. Une enquête est en cours.

Une cour de promenade n'est plus accessible car un mur était en train de s'écrouler - CGLPL

Cela fait trois ans que vous avez été nommée, n'êtes-vous pas découragée de voir que rien en change ?

Non. Parce que d'abord, je suis optimiste dans la vie et ensuite je suis en colère. Mais cela bouge du côté des parlementaires. Ils ont le droit d'aller visiter les prisons, certains le font et ils se rendent bien compte que cela n'est plus possible pour une démocratie comme la France. J'ai de l'espoir, cela ne peut pas durer. C'est une question de respect de la dignité humaine. Quand on vit dans des conditions pareilles, on se sent abandonné par l'État. Comment voulez-vous ensuite que ces personnes respectent les institutions ? Cela vaut aussi pour les surveillants.

Vous pourriez aller jusqu'à déposer plainte contre l'Etat justement pour mise en danger de la vie d'autrui?

Moi, je ne peux pas le faire. Mais d'autres comme des associations par exemple peuvent le faire, des détenus peuvent le faire. Et croyez-moi, on les aidera.

Ancienne journaliste à Libération et au Canard enchaîné, elle a été nommée CGLPL il y a trois ans - CGLPL

La CGLPL avait envoyé son rapport sur la prison de Varces courant juillet. Le Garde des Sceaux y a répondu hier en fin d'après-midi. S'il reconnait que le taux d'occupation est supérieur à 130%, il réfute le fait que certains détenus doivent dormir à même le sol sur de matelas, précisant que 201 lits ont été ajoutés. Par ailleurs, souligne Eric Dupont-Moretti, 23 millions d'euros de travaux ont été engagés depuis 2010 pour entretenir la prison, qui date de 1972. Des scénarios de rénovation sont à l'étude, estimés entre 70 et 120 millions d'euros. La remise en état des ateliers est programmée pour septembre. La Chancellerie reconnait enfin que le taux d'absentéisme des surveillants est en hausse, avec 30 % et que tous les postes ne sont pas pourvus.