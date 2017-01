Prison du Sud Loire : un « coup de massue » pour le maire de Saint-Bonnet-les-Oules

Le 27 janvier une nouvelle rencontre était organisée sur la future prison. Cette réunion avait pour objectif de comparer les différents terrains susceptibles d’accueillir le centre pénitentiaire. Mais pour le maire de Saint-Bonnet-les-Oules : « la réunion était pipée ».

Une réunion de plus au sujet de la futur prison du sud de la Loirece vendredi 27 janvier après-midi. Une réunion en préfecture avec les parlementaires, les maires des 6 communes où un projet est envisagés et les représentants du ministère de la justice.

A la sortie, le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, Guy Françon était très déçu. Abattu même. Sur les huit sites examinés, seul celui de sa commune semble tenir la route selon la préfecture. Et pour le maire ce rendez-vous c'était une "réunion alibi".

« Cette réunion pour moi aujourd’hui elle était pipée d’avance. Sur les 5 autres communes, les sites ne correspondaient pas du tout. Ils ont fait ça pour nous faire fermer notre gueule. En disant aujourd’hui : « on a analysé les projets, seul le vôtre est bon. ». Et ils n’ont pas eu le courage de me le dire. A un moment il faut assumer ses responsabilités. Si pour eux, c’est le seul projet valide : ils viennent me le dire et l’annoncer à ma population. »