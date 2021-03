Deux Montpelliérains suspectés d'extorsion écroués

À Montpellier, ils accusaient leurs victimes d'avoir cambriolé leur appartement et demandaient à être dédommagés sous peines de représailles. Deux jeunes de 20 et 23 ans ont été écroués en attendant d'être jugés.

Deux jeunes de Montpellier, âgés de 20 et 23 ans, ont été placés en détention provisoire mercredi, soupçonnés d'avoir extorqué de l'argent sous la menace à deux autres jeunes, dans une résidence de la route de Lavérune.

La première victime, 18 ans, reçoit la visite d'un certain voisin, qu'il a déjà aperçu dans l'immeuble. On est en janvier, ce dernier l'accuse d'avoir cambriolé son appartement deux ou trois jours auparavant et lui demande de l'argent, en réparation, avant que la situation dégénère. Pris de peur, le jeune débourse 200 euros. Le lendemain, rebelote, mais cette fois ils sont deux pour le menacer. Après l'avoir obligé à retirer 60 euros, ils lui en demandent 1.000 de plus. Une somme qu'il empruntera à un ami pour éviter des représailles avant de porter plainte, le 24 janvier.

Début mars, toujours route de Lavérune, un jeune de 25 ans se fait aborder avec un scénario identique. Sous la menace d'un couteau, il se résout à retirer 400 euros. Les deux agresseurs exigent davantage et sous prétexte de se se rendre au DAB d'en face, il parvient à se réfugier dans l'agence bancaire.

En exploitant les images de la vidéosurveillance, les policiers de la Brigade de vols avec violence arrivent à remonter jusqu'aux deux suspects. Ils ont été arrêtés lundi et mardi et écroués mercredi en attendant d'être jugés en avril.