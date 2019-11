Il casse des vitrines de banques à Rennes : prison ferme pour un gilet jaune

Quatre mois de prison ferme pour avoir dégradé les vitrines de deux banques et un distributeur dans le centre ville de Rennes samedi 2 novembre. Décision du tribunal à l'encontre d'un gilet jaune de Saint-Brieuc.

Rennes, France

Un gilet jaune originaire de Saint-Brieuc condamné lundi à quatre mois de prison ferme et quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour avoir dégradé les vitrines de deux banques et un distributeur dans le centre ville de Rennes samedi 2 novembre. L'homme âgé de 30 ans participait au rassemblement organisé place de la République. Il a été vu par un commerçant en train de briser ces vitrines avec un marteau de couvreur. La police qui l'a interpellé dans la foulée de la manifestation a trouvé dans son sac deux masques et des fusées. L'homme a reconnu les faits devant le tribunal de Rennes ce lundi 04 novembre.

"J'en ai ras le bol de ce qui se passe et je n'aime pas les banques" explique le prévenu

Coup de colère

A la recherche d'un emploi et en difficultés financières, ce père divorcé a expliqué avoir été pris d'une grande colère. "J'en ai ras le bol de ce qui se passe et je n'aime pas les banques" explique-t-il en larmes, tout en reconnaissant avoir commis un acte "débile". Le trentenaire, surnommé "Thor" par les autres gilets jaunes souffre de bipolarité. "Apres avoir tout cassé, j'ai paniqué, je ne savais plus où j'étais."

Connu de la justice

L'homme est connu de la justice. Il a déjà été condamné à 10 reprises depuis 2010 pour des faits de vol, de violences ou de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Dans la salle une vingtaine de membres des gilets jaunes étaient présents pour le soutenir. Le gilet jaune a aussi interdiction de venir manifester à Rennes pendant deux ans.