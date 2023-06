Prison ferme : le prévenu s'évade du tribunal de Montbéliard avant d'être rattrapé

Le prévenu a sauté par dessus le box pour échapper à la vigilance des gendarmes et s'enfuir du tribunal

La scène qui s'est déroulée ce jeudi après-midi est inédite et surréaliste. Devant le tribunal de Montbéliard, un jeune de 19 ans a réussi à prendre la fuite au moment de la décision du tribunal à son encontre. Alors que la présidente annonçait sa condamnation à 8 mois de prison ferme (18 mois dont 10 avec sursis), le prévenu a pris la poudre d'escampette.

Course poursuite avec les gendarmes

Les trois gendarmes qui l'accompagnaient sont immédiatement partis en courant pour essayer de le rattraper. L'individu a finalement été repris quelques minutes plus tard à l'extérieur du tribunal. Sa condamnation à de la prison ferme pourrait expliquer cette tentative d'évasion avortée. Le jeune majeur n'était pas menotté lorsqu'il a échappé à la vigilance de son escorte et a sauté par dessus le box.

Violences et menaces de mort

Ce Montbéliardais était connu de la justice pour d'autres affaires antérieures. Il avait jusque là toujours écopé de sursis ou de travaux d'intérêts généraux. Il comparaissait cette fois pour des violences avec usage ou menace d'une arme, menaces de mort et dégradation ou détérioration de biens. Des faits commis entre mars 2022 et mai dernier à Sochaux et Pont de Roide Vermondans. Il y avait quatre victimes dans ces dossiers dont la compagne du prévenu qui ne s'était pas constituée partie civile.