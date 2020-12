Prison ferme pour avoir écrasé un verre sur le visage d'un homme lors d'une soirée arrosée près de Nantes

La soirée s'était très mal terminée, il y a un an à La Montagne. Ce soir-là, les gendarmes sont appelés par les participants d'une soirée bien arrosée : l'un d'eux vient d'être très grièvement blessé au visage, il saigne abondamment. Il est emmené à l'hôpital. À ce moment-là, il ne dit que peu de choses sur ce qui lui est arrivé.

Il lui écrasé un verre sur le visage

Il porte plainte plus d'un mois plus tard, après donc plusieurs semaines d'hospitalisation, et là, il est plus loquace. Il passait la soirée avec six autres personnes et, l'une d'elles, un homme de 49 ans, lui a écrasé un verre sur la figure. En garde à vue, l'agresseur a expliqué qu'il avait beaucoup bu lors de cette soirée et qu'il n'en garde aucun souvenir.

Des blessures qui nécessitent de la chirurgie esthétique

Les blessures de la victime sont suffisamment graves pour nécessiter quatre mois d'ITT, d'incapacité temporaire de travail et il devra sans doute avoir recours à de la chirurgie esthétique dans les mois qui viennent.

Son agresseur vient d'être jugé et condamné à cinq ans de prison, dont quatre ans fermes.