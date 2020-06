Prison ferme pour deux jeunes hommes soupçonnés d'une série de cambriolage en janvier 2019 dans le Loiret

Deux jeunes hommes ont été condamnés ce mardi 9 juin à de la prison ferme avec maintien détention par le tribunal correctionnel d’Orléans. Quatre ans pour Luka V et deux ans pour Medy A. Originaires de Soissons dans l’Aisne et membre de la communauté des gens du voyage, ils étaient poursuivis pour toute une série de cambriolages en janvier 2019 dans le Loiret. Les avocats des prévenus ont plaidé l'indigence des preuves dans un dossier à l'issue trop facile.

Une empreinte de basket pointure 44

Entre le 2 et 12 janvier 2019, plus d’une vingtaine de cambriolages ont été commis dans des zones pavillonnaires à Rebréchien, Artenay, Bazoches-les-Gallerandes, Ingré, Patay ou bien encore à Gidy, Saran, Huisseau-sur-Mauves. Une série de vols avec le même mode opératoire : des portes forcées au tournevis, en journée, des raids éclairs. De l’argent liquide, des bijoux, bracelets, diamants pour plus de 50 000 euros mais aussi des Louis d’Or, des Napoléon, du parfum, de l’outillage ont été dérobés.

Interpellés, Luka V et Medy A ont été placés en détention provisoire le 16 mai 2019. Mis en examen par un juge d'instruction, les deux prévenus ont toujours nié en bloc leur participation à ces vols. L’empreinte sur une fenêtre d’une chaussure de basket pointure 44, de la même marque que celles que porte Luka, 23 ans, lors de son interpellation en février 2019, l’ADN de Médy, 20 ans, sur une poignée de voiture, ont pourtant étés retrouvés par les gendarmes.

Les prévenus nient leur participation

Les deux jeunes hommes reconnaissent leur présence en famille à cette époque dans un camp des gens du voyage à Saran mais maintiennent au procès leur version. "Je n'ai rien à voir avec cela, _je suis en prison depuis 13 mois, je suis perdu_" déclare Medy A au tribunal. En état de récidive légale, condamné notamment en avril 2017 par le tribunal de Charleville-Mézières, Luka V lance "vous voulez me condamner parce que je porte des baskets!" Pour le parquet, il y a a pourtant bien des liens évidents qui relient les deux hommes à ces cambriolages.

Un dossier vide de preuves- Me Delarue

Procureur de la République, Mylène Ruffin s'appuie pour étayer ses accusations sur l'empreinte des baskets, sur l'ADN mais aussi sur des portraits-robots établis par des témoins. « Une justice de l’à peu près» rétorque Julien Delarue, défenseur du jeune Médy. L'avocat du barreau de Lille s’insurge contre le manque de preuves dans ce dossier "vide" mais comme « ce sont des gitans, ils doivent aller en prison ». Les portraits-robots évoquent "des ressemblances" rajoute-t-il. Avocat de Luka V, Me Lassaad Zribi parle lui de "rapprochements, de permet de.." inscrits dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction mais "pas de preuves".

Butin de plusieurs milliers d'euros toujours dans la nature

L’ensemble du butin, comme une bague de fiançailles de 1933, est toujours dans la nature. A la barre, un vieil homme de 73 ans témoigne en pleurs. Sa voiture qui a servi aux vols a été dérobée sur le parking d'un Ehpad à Saran alors qu'il rendait visite à sa femme Maryse. Il n’accuse personne mais espère juste retrouver les photos disparues de son épouse, alors encore valide, prises avec ses petits-enfants.