Prison ferme pour le braqueur de Tonnerre dans l'Yonne

Tonnerre, France

L'homme a été arrêté vendredi dernier à Tonnerre. La veille, le 6 juin, des gérants d'un tabac presse avaient été menacé par un homme qui brandissait un couteau. Il avait ensuite réussi à prendre la fuite et les gendarmes l'ont finalement interpellé à proximité de la gare le lendemain des faits. Placé en garde à vue, il a été jugé hier par le tribunal correctionnel d'Auxerre dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Âgé de 36 ans, l'homme a été condamné à trois ans de prison dont six avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et de dédommager les victimes. Son maintien en détention a été ordonné a l issue de l'audience.

Par ailleurs, il ne pourra pas retourner à Tonnerre pendant trois ans après sa sortie de prison.