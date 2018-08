Ce mercredi, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné à deux ans de prison dont un avec sursis le pilote du quad qui avait semé la panique et blessé un cycliste lors de l’étape du Tour (le 8 juillet) au Grand-Bornand.

Annecy, France

Le conducteur du quad fou qui avait semé la panique et blessé un cycliste sur "l’étape du Tour", le 8 juillet au Grand-Bornand, a été condamné ce mercredi à 2 ans de prison dont un avec sursis et maintien en détention. Le tribunal d’Annecy a assorti son jugement d’une obligation de se soins. Diagnostiqué bipolaire depuis une vingtaine d’années, cet homme âgé de 57 ans a reconnu ne pas toujours suivre son traitement. Il était poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé par mise en danger d'autrui, de blessures involontaires aggravées et de rébellion.

Le dimanche 8 juillet, il avait au guidon de son quad forcé huit barrages de gendarmerie lors de "l’Etape du Tour", une épreuve cycliste amateur. Pris en chasse sur plus de 20 km par les forces de l’ordre, il avait dangereusement zigzagué entre les cyclistes. C’est juste avant la ligne d’arrivée au Grand-Bornand qu’il avait percuté un des participants. La victime a été blessé au poignet. L’irruption de cet engin sur le parcours de l’épreuve avait semé un vent de panique parmi les nombreux participants et spectateurs. "On a pensé à un attentat, comme sur la Promenade des Anglais à Nice", avait expliqué une jeune mère de famille témoin de la scène.

à lire Le conducteur du quad qui a semé la panique lors de l'Étape du tour reste en prison

à lire Étape du Tour : un homme en quad sème la zizanie pendant la course

"Pardon"

Ce mercredi devant le tribunal, l’homme a expliqué qu’il avait forcé le passage pour aller secourir son fils. Ce dernier disputait l'épreuve et il pensait qu’il avait été victime d’une chute au milieu du parcours. "Je demande pardon aux gendarmes et à tous ceux que j’ai pu effrayer", a-t-il déclaré à la barre du tribunal. Pour son avocate, le maintien est détention est incompatible avec son état de santé. "Il n'est pas dangereux mais son état psychologique est celui d'une personne qui souffre d'un trouble bipolaire", a plaidé M° Pauline Cornut. Dans son jugement, le tribunal d'Annecy a d'ailleurs retenu la notion d'altération du discernement. "Il n'est pas impossible que nous fassions appel", a déclaré ce soir l'avocate.