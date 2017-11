Prison ferme pour le jeune qui a caillassé les pompiers de Brioux-sur-Boutonne

L'agresseur des pompiers de Brioux-sur-Boutonne va faire six mois de prison suite au caillassage de leur camion.

Il leur avait tendu un guet-apens dans la nuit de lundi 30 à mardi 31 octobre, à Brioux-sur-Boutonne dans les Deux-Sèvres. Un jeune de 19 ans comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Niort pour avoir jeté une pierre sur le véhicule de cinq pompiers, après les avoir préalablement alertés pour des feux de poubelles qu'il avait lui-même allumés. Au total le récidiviste devra effectuer six mois de prison ferme. Il écope également de six mois de sursis assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans, pendant laquelle le jeune aura l'obligation de travailler et d'entamer des soins. Il aura aussi interdiction de paraître à Brioux-sur-Boutonne pendant toute cette période. Enfin, l'agresseur devra indemniser ses victimes à hauteur de 3 450 euros pour le préjudice moral, matériel et financier.