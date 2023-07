Prison ferme pour les deux hommes qui ont brûlé une voiture dans le centre de Guéret

Le tribunal de Guéret a prononcé des peines relativement sévères contre deux incendiaires ce lundi 31 juillet. Deux hommes de 32 ans étaient jugés en comparution immédiate après avoir mis le feu à une voiture rue du Prat , à Guéret, le vendredi 28 juillet. Ils étaient en récidive. Vu leur passé judiciaire et face au risque que peut représenter ce genre de feu en milieu urbain, la justice condamne le premier à quatre ans de prison ferme et le second à trois ans de prison, dont six mois en sursis probatoire.

L'un des suspect n'a cessé de clamer son innocence

"J'avais trop bu, je me suis endormi sur le trottoir. C'est mon pote qui m'a réveillé en me disant de courir car il venait de mettre le feu à une voiture et que la police arrivait", voilà la ligne de défense d'un des deux suspects.

Ce trentenaire baraqué a déjà quatorze condamnations à son actif. Il est en liberté depuis seulement un mois après avoir purgé une peine pour avoir incendié un sapin sur le marché de Noël de Guéret . Dans ce procès, c'est lui qui risque le plus gros. En France, les destructions de bien d'autrui par moyen dangereux sont passibles de 20 ans de prison.

A l'inverse, son complice prend tous les torts. Il martèle : "J'avais fumé du cannabis. On s'est embrouillé au bar avec des gens... Incendier la voiture, ça m'a pris comme ça. Je suis le seul coupable". Lui-même a déjà commis des actes de délinquances, mais depuis neuf ans la justice n'avait plus entendu parler de ce trentenaire.

Un scénario démenti par une caméra de la police

Malheureusement pour les suspects, ce scénario ne tient pas. Ce soir-là, après l'altercation des suspects avec les clients d'un bar du centre-ville, les policiers entreprennent une filature. Ils allument alors leur caméra piéton , un dispositif qu'ils portent à l'épaule pour filmer leur intervention.

Les images montrent clairement les deux hommes s'accroupir et tenter de mettre le feu aux pneus arrières du véhicule, puis aux pneus avant.

Les deux hommes ont-ils accordé leurs violons en prison ?

Pour la procureure, Alexandra Pethieu, les deux hommes se sont vraisemblablement accordés sur une version commune au cours de leurs 48 heures de détention provisoire. Avant ce passage en prison, celui qui clame être le coupable avait en effet reconnu leur implication à tous les deux, avant de changer de discours à l'audience.

"Monsieur est-ce que vous avez peur? Avez-vous subi des pressions?" a demandé la procureure au cours de l'audience. Le suspect a nié. Pour expliquer son changement de version, il a indiqué : "Lors des premiers interrogatoires, j'étais encore sous l'effet de la drogue et de l'alcool. J'avais l'esprit enfumé. Là tout est clair dans ma tête. J'étais seul à brûler la voiture".

Cette version n'a pas convaincu le tribunal. Finalement, c'est bien l'homme qui clamait son innocence qui a été condamné le plus sévèrement. Les deux prévenus ont dix jours pour faire appel.