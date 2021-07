Prison ferme pour les deux jeunes qui avaient agressé un couple de retraités à Yvré-l’Évêque

"Il y a des dossiers qui ne sont pas évidents à défendre" reconnaît l'avocat d'un des deux jeunes pour débuter sa plaidoirie. Son client, 22 ans au moment des faits, est peu loquace. Son comparse, 19 ans à l'époque, l'est un peu plus mais répète souvent "C'est faux, c'est faux." Entre les menaces de mort, la séquestration d'un retraité dans sa propre voiture, les violences envers cet homme et son épouse et le téléphone portable volé, difficile de savoir qui a fait quoi, d'autant que les deux jeunes rejettent en partie la responsabilité sur un troisième complice, mineur, qui sera lui jugé par le tribunal pour enfants. Les deux majeurs ont été condamnés à 4 ans de prison ferme.

Une succession de mauvais choix et un déchaînement de violences - Le procureur

Le tribunal correctionnel du Mans a passé deux longues heures à tenter de reconstituer le périple du trio. Le 23 mai 2020, au petit matin et après une nuit à boire de la vodka, les trois jeunes décident de cambrioler des maisons à Yvré-l’Évêque. "Le début d'une succession de mauvais choix et d'un déchaînement de violences" résume le procureur.

"On est sur des personnalités particulières" : des accusés difficiles à défendre Copier

Leur stratégie, toquer à la porte des maisons "pour vérifier si quelqu'un est là" explique un des deux jeunes. Si personne ne répond, la voix est libre pour cambrioler. Si quelqu'un ouvre, les jeunes demandent de l'eau pour justifier leur présence. Mais un retraité les trouve suspects. De peur qu'ils s'en prennent à la maison de son fils, toute proche, il les suit en voiture.

Menacé d'un couteau, le couple de retraités est aujourd'hui victime d'angoisse et d'anxiété

Repérant le retraité qui les suit, le trio prend le contrôle du véhicule et séquestre l'homme de 68 ans à l'arrière de sa propre voiture sous la menace d'un couteau tenu par le mineur. Puis ils font demi-tour, retournent au domicile du retraité où ils trouvent son épouse, téléphone en main, qui vient d'appeler les gendarmes. Elle aussi est bousculée, son téléphone arraché. Lors de son audition, elle a déclaré qu'un des jeunes a voulu la forcer à monter dans la voiture. Il conteste. Le trio prend finalement la fuite, avec le téléphone et la voiture. Tous seront retrouvés quelques jours plus tard. Aujourd'hui victime d'angoisse et d'anxiété, le couple de retraités a préféré ne pas se présenter au procès ce mercredi.