Prison ferme pour les deux jeunes qui ont agressé un chauffeur de bus à Morteau, dans le Doubs

Quatre jours après l'agression d'un chauffeur de bus à Morteau, dans le Doubs, le Tribunal de Besançon à donné son jugement. Deux hommes âgés de 19 ans ont été reconnus coupables des faits.

Prison ferme pour les deux agresseurs

L'un des deux jeunes, écope de 8 mois de prison ferme, dont deux mois de sursis.

L'autre homme, de nationalité Suisse, écope de 5 mois de prison ferme, avec une interdiction de territoire en Bourgogne-Franche-Comté durant 5 ans.

Tous deux ont l'interdiction de se voir, de contacter la victime et de porter une arme durant 5 ans.

Durant l'audience, les deux jeunes ont nié les faits. Copier

Des coups et des menaces de mort

L'agression du chauffeur de bus s'est produit mardi 10 août 2021. En fin de matinée, le conducteur se retrouve face à deux passagers sans titre de transport valide.

Il remarque également que les deux jeunes ne portent pas de masque et qu'ils ont renversé leur boisson dans le bus, explique la victime durant l'audience. Le conducteur leur demande de descendre et les pousse vers la sortie.

Rapidement, la situation s'envenime. Les deux jeunes hommes portent des coups de poings et un coup de pied au conducteur de bus. L'un des deux mis en cause déchire la chemise du chauffeur de bus en l'empoignant par le col. Le chauffeur de bus affirme que les deux mis en cause lui ont également proféré des menaces de mort.

Près de l'arrêt de bus, trois témoins qui travaillaient sur un chantier interviennent. "Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'ils n'avaient pas été là", confie le conducteur du bus.