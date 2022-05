Prison ferme pour les incendiaires de l'école Les Tamaris à Béziers

Deux jeunes, mineurs au moment des faits, ont été condamnés à 18 mois et deux ans de prison ferme ce mercredi par le tribunal pour enfants de Béziers pour avoir incendié l'école les Tamaris l'automne 2019.

De la prison ferme a donc été prononcée ce mercredi contre les deux jeunes suspectés d'avoir incendié l'école primaire Les Tamaris dans le quartier de la Devéze à Béziers et du collège Kraft. C'était la nuit de la Toussaint en 2019.

Le tribunal pour enfants les a reconnu coupables ce mercredi et les a condamnés à 18 mois et deux ans de prison ferme à l'issue cette audience d'un jour et demi à huit clos, en raison du jeune âge des prévenus.

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, l'école élémentaire Les Tamaris était entièrement détruite par les flammes dans le quartier de la Devèze. Le collège Krafft a aussi été visé. Deux classes ont en partie brûlé. Un acte criminel suivi de violences urbaines durant lesquelles, les secours et les forces de l'ordre ont été pris pour cibles.

Au moment des faits, ces jeunes du quartier de la Devèze n'avaient que 15 et 16 ans. Les peines prononcées correspondent aux réquisitions du parquet de Béziers.

"Ce jugement est équilibré" dit Jean-Marc Darrigade, l'avocat du jeune le plus lourdement condamné. "Il faut savoir l'accepter dans sa rigueur et sa mansuétude. ". Son client a déjà passé neuf mois en détention provisoire. Il est reparti libre du tribunal

"Cette sanction est suffisamment menaçante pour mon client." Jean-Marc Darrigade Copier

Les prévenus ont nié les faits au cours de cette audience. "Aucune prise de conscience de ce qu'ils ont fait" déplore Franck Chapuis, l'avocat de la mairie de Béziers. "Ces deux jours d'audience n'ont pas apporté grand chose. Mais sur le fond, c'est une satisfaction pour la mairie, car les mineurs sont assurés pour le remboursement des frais".

"Ces deux mineurs sont coupables comme le majeur déjà condamné en début d'année" Franck Chapuis. Copier

Fin janvier un homme, majeur au moment des faits, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel de Béziers.

Les prévenus n'ont pas l'intention de faire appel

L'enquête de seulement deux ans, avait permis d'identifier rapidement les auteurs. "L'investigation a été à la hauteur des attentes" disait à l'époque Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers. "La Direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier (ex-SRPJ) a fait un énorme travail sous l'autorité du magistrat instructeur. Le fort investissement de la justice et la police a permis d'identifier rapidement les auteurs présumés. Mais cela a très été compliqué."