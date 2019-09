Prison ferme pour les voleurs et incendiaires des parkings de Tulle

Deux hommes de 22 et 26 ans comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Tulle ce lundi. Ils étaient jugés pour les vols dans deux parkings de la ville en novembre 2018. Ils avaient aussi allumé un incendie dans l'un d'eux. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison dont 18 mois ferme.

Tulle

L'affaire avait grand bruit. Le 13 novembre 2018 un incendie avait eu lieu en début de soirée dans le parking Gabriel-Péri de Tulle détruisant de nombreuses voitures. Les dégâts se montaient à 130 000 euros pour la ville, auxquels s'ajoutent les préjudices de la vingtaine de propriétaires des voitures incendiées. La police interpellait le même soir deux individus qui étaient en train de voler dans les voitures d'un autre parking de la ville, celui du Pas-Roulant. Les deux hommes de 22 et 26 ans avaient rapidement reconnu les faits. Ils ont été jugés ce lundi et reconnus coupables. Ils ont condamnées à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans. Ils devront par ailleurs indemniser les victimes. Ils ont été incarcérés à l'issue de l'audience.