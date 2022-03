Prison ferme pour trois jeunes berrichons voleurs en série

Le tribunal de Châteauroux a condamné deux frères et un voisin à des peines de prison et à de lourdes amendes pour avoir éclusé la campagne berrichonne durant le confinement, commettant des dizaines de vols en quelques semaines.

Des tondeuses, des disqueuses, des perceuses, des caisses à outils, des ordinateurs, des plaques de placo, des poutres, des vélos, des quads, un tracteur, des portes-fenêtres, un panier, des boutures d'olivier... La liste exhaustive du butin accumulé est impressionnante : un véritable bric-à-brac stocké sans but précis chez les proches des trois complices. Deux frères et un voisin en l'occurrence qui comparaissait ce vendredi 25 mars devant le tribunal de Châteauroux.

Ils ont une vingtaine d'années. L'ainé est récidiviste. Il sort de prison au printemps 2020, "je sais plus trop pourquoi j'y étais cette fois-là" glisse-t-il au président. Avec son frère cadet et un ami, ils commencent à sortir le soir, au hasard, avec la remorque, et à arpenter la campagne berrichonne, s'arrêtant dans les endroits les plus isolés pour voler. On est alors en plein confinement. "C'était devenu un jeu, pour l'adrénaline" reconnait l'un des deux frères. Leur ami tente de se justifier : "J'ai grandi dans un milieu pas super, sans salle de bain et sans eau chaude. Au début, c'était pour être comme tout le monde..." "Avec 18 débroussailleuses ? "interroge ironique le président. Au total, le président énumère une quarantaine de vols en quelques semaines.

Une cuisine équipée entièrement démontée dans la nuit

Très vite, le périple des trois voleurs prend des allures d'équipée rocambolesque. Comme lorsqu'ils démontent dans la nuit une cuisine équipée tout juste installée et la rapporte ni vue ni connue dans le salon des parents des deux frères. Ou ce fameux soir où ils volent un tracteur et se lancent dans une fuite en pleine campagne à 30 km/h.

Le butin s'accumule, soir après soir, chez les parents des uns et des autres, ou chez la petite amie de l'un des frères. Tous ferment les yeux, faisant mine de ne pas savoir, ne posant pas de questions. Tous, sauf une. La mère du voisin, inquiète de voir son fils glisser vers la délinquance, prévient le maire qui appelle les gendarmes. Elle n'est donc pas poursuivie.

En revanche, les parents des deux frères et la petite amie sont, eux, convoqués pour recel. "Votre fiancé est apprenti, il revient avec 4 motos, 2 quads et des buggys et vous ne vous inquiétiez pas ? " s'agace le président. La jeune femme baisse les yeux, mais maintient sa version "je pose pas de questions moi..."

"Depuis, j'ai été volé, je sais ce que c'est"

A la barre, l'ami des deux frères s'avance. Il raconte au président "J'ai été victime d'un cambriolage depuis. C'est dur, ca fait très mal. On se sent violé". Le président commente : "C'est peut être une bonne chose pour votre prise de conscience".

Le tribunal condamne l'ainé des frères a 4 ans de prison. Les deux autres prévenus sont condamnés à 3 ans d'emprisonnement. Tous sont immédiatement conduit en détention.

Le père des deux frères, déjà condamné pour vol, écope de 7 mois ferme pour recel. La mère et la petite amie se voient condamnées à 7 mois de prison avec sursis pour le même motif. Tous devront payer de lourdes amendes.