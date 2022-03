Prison ferme pour trois jeunes Sénonais impliqués dans des violences urbaines aux Chaillots à Sens

Les trois Sénonais condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Sens resteront en prison. Ces jeunes âgés de 19 à 20 ans ont été reconnus coupables d'avoir tendu une embuscade aux forces de l'ordre le 12 mars 2021, en incendiant des poubelles, des voitures et en saccageant un salon de coiffure. Une quarantaines d'individus avaient participé à ces violences. Cette nuit-là les forces de l'ordre avaient essuyés des tirs de mortiers et des jets de pierre. Deux policiers avait été blessés.

Prison avec exécution immédiate

Deux d'entre eux sont condamnés à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt, autrement dit exécution immédiate de la peine. Le troisième écope d'une peine plus sévère, deux ans et demi de prison ferme, là aussi avec mandat de dépôt. Ils devront verser 3 800 euros de dommages et intérêts aux policiers victimes de leurs violences. Et deux des condamnés devront aussi verser 7 000 euros à un couple qu'ils avaient harcelé et menacé. Les peines prononcées sont nettement inférieures aux réquisitions du parquet qui avait demandé des peines de trois à quatre ans ferme.

Déjà condamnés pour trafic de stup

Ces trois Sénonais avaient déjà été condamnés le 9 février dernier à des peines de 18 à 24 mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants dans ce même quartier des Chaillots à Sens. Les peines devraient donc se cumuler. L'un d'entre eux à déjà annoncé son intention de faire appel.