Prison ferme pour un conducteur après un accident de la route qui a causé la mort de deux fillettes

Prison ferme et mandat de dépôt à la barre ce jeudi à Laon pour le conducteur jugé responsable d'un accident de la route qui avait causé la mort de deux petites filles en 2018, dans le département de l'Aisne.

L'avocat du chauffard, Gérard Chemla, a déjà fait appel de cette décision et déposé une demande de mise en liberté.

Laon, France

Cinq ans de prison dont deux ans avec sursis, décision du tribunal correctionnel de Laon, dans l'Aisne, dix-neuf mois après un accident de la route qui avait causé la mort de deux fillettes à Festieux en avril 2018. La maman et son troisième enfant avaient été sérieusement blessés.

Le conducteur a été jugé coupable ce jeudi 21 novembre 2019 et le tribunal lui a signifié son mandat de dépôt immédiat. Son avocat, Gérard Chemla a déjà fait appel de cette décision et déposé une demande de mise en liberté. Dans un livre, la maman Nadia Karmel avait raconté sa douleur et son calvaire.