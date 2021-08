Prison ferme pour un Corrézien qui avait frappé plusieurs personnes à la Guinguette de Seilhac

Un homme de 55 ans a écopé de 12 mois de prison ferme au tribunal de Tulle ce lundi. A trois reprises en juillet dernier alors qu'il était ivre il avait frappé des clients et employés de la Guinguette du lac de Seilhac.

C'est un homme particulièrement violent qui était jugé ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Tulle. Ce dernier âgé de 55 ans a frappé plusieurs personnes en juillet à Seilhac. Une première fois le 14 juillet, à la Guinguette au bord du lac de Bournazel, alors qu'il était ivre, il avait donné une gifle à une serveuse. Puis le 24 juillet au même endroit et de nouveau ivre, il s'interpose dans une altercation entre deux jeunes, dont le fils de sa compagne. Le ton monte et un client du bar intervient. Il reçoit aussitôt trois coups de poing qui lui ont valu 15 jours d'arrêt. Un serveur qui s'en mêle à son tour écope lui aussi d'un coup et s'en tire avec 2 jours d'arrêt.

Le tribunal de Tulle a condamné cet faits de violence par 12 mois de prison ferme. L'homme purgera également 8 mois de prison supplémentaires suite à la révocation d'une peine de sursis précédente.