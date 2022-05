Des peines de prison ferme pour un règlement de compte sanglant en forêt d'Hérimoncourt

Encore des peines de prison ferme décernées par le tribunal judiciaire de Montbéliard dans une affaire de règlement de compte. Deux jeunes du Pays de Montbéliard, 20 ans tous les deux, devaient répondre d'une agression sanglante en forêt d'Hérimoncourt, mercredi dernier, le 4 mai.

Leur victime a été sérieusement blessée à coup de katana et de faucille. L'agresseur présumé principal écope de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis. Et son complice présumé de 10 mois de prison dont 4 mois avec sursis.

Un procès sur fond de rivalités de quartiers, dans le Pays de Montbéliard, même si là, rien ne l'atteste. On est plutôt dans la loi du plus fort et l'omerta qui l'accompagne. Les deux prévenus, deux garçons de 20 ans établis à Glay et Hérimoncourt, nient avoir participé aux violences et se murent dans un silence sur les faits, de peur des représailles, expliquent-ils.

La scène est terrible pourtant dans cette forêt d'Hérimoncourt qui met aux prises deux groupes de trois jeunes hommes. La victime principale, elle aussi âgée de 20 ans, est sommée de se mettre a genoux, sous peine de se voir couper les mains. Le garçon refuse. Mais il est tailladé méthodiquement, aux jambes, aux bras, à la tête, avec une faucille et un katana.

Le motif reste flou : une dette d'argent ou des voitures vandalisées. Mais les conséquences sont des plus sérieuses, voire dramatiques. La victime est retrouvée le corps couvert de sang, tailladée en plusieurs endroits, avec une ITT de 21 jours, peut-être 45 jours, selon son avocate. Le garçon est condamné au fauteuil roulant pour l'instant, après deux interventions chirurgicales, bientôt trois.

"Comment ne pas répondre à cette multiplication d'agressions graves par des peines de prison fermes, même à l'encontre prévenus sans antécédents. Ce qui est rare", tance le président.

La société ne peut tolérer cette loi de la jungle

"Votre silence encourage cette loi de la jungle", embraye la procureur Ariane Combarel, ajoutant "Pour quelque motif que ce soit, la société ne peut pas tolérer qu'on utilise des armes, dans une violence méthodique et réfléchie". Elle requiert 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour le premier et 10 mois dont 6 mois avec sursis pour le deuxième.

Les deux prévenus restent enfermés dans leurs dénégations, se contentant de reconnaître leur présence sur les lieux, mais sans avoir pris part aux violences.

"En raison de la particulière gravité des atteintes physiques et de la considération de l'ordre publique", le tribunal prononce 12 et 6 mois de prison ferme avec maintien en détention.