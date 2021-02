Prison ferme pour un Tulliste qui avait écrit à Brigitte Macron pour insulter les policiers de la ville

L'homme est déjà bien connu de la justice pour des faits comparables : outrages, insultes, menaces sur des personnes représentant l'autorité publique. Ce jeudi il comparaissait à nouveau selon la procédure de CRPC-défèrement pour outrages sur les policiers. Il avait adressé un mail à la Présidence de la République. Il y demandait à Brigitte Macron de dire à son mari de faire quelque chose contre les policiers de Tulle, qu'il qualifiait en des termes très insultants. Il avait de plus signé son texte d'un charabia qui peut être interprété comme un "Allahu Akbar", bien qu'aucun lien avec une quelconque visée islamiste ne peut être fait.

L'homme en fait est un alcoolique notoire qui refuse de se conformer à l'obligation de couvre-feu. Il est de fait régulièrement contrôlé et verbalisé étant dehors après 18 heures, qui plus est en train de consommer de l'alcool dans la rue. Il va désormais devoir rester enfermé quelque temps. Le tribunal de Tulle l'a condamné à 7 mois de prison dont 2 ferme et 5 avec sursis probatoire de deux ans. Il a été incarcéré immédiatement à la maison d'arrêt de Tulle.