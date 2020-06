Prison ferme pour une bande de voleurs Marseillais qui sévissaient en Berry

Ils sont trois à la barre. Deux cousins et un ami. Venus de Marseille, les trois, têtes basses, ont décidé d'assumer les faits. Oui, reconnaissent-ils, ils ont loué une voiture à Marseille. Oui, ils ont pris la route, s'arrêtant de ci, de là, pour voler les commerces qu'ils croisent. Un peu au hasard, mais toujours le même genre d'établissement : des commerces de proximité, avec peu de personnel pour surveiller, beaucoup de liquidités et une caisse facile d'accès. Et toujours la même stratégie : deux des hommes entrent, font mine de s'intéresser à un article, posent des questions, parfois même, l'achètent, pendant que le troisième se faufile dans l'arrière boutique et vole tout ce qu'il peut trouver : argent liquide, portefeuille, caisse...

C'était au hasard, du travail de guignol

"C'était au hasard, du travail de guignol. On a juste eu de la chance, raconte l'un des prévenus. Et puis je pensais que les commerçants étaient indemnisés". Prévenu qui disparaîtra à la suspension d'audience, au grand dam de son avocate.

"J'avais un problème de santé. Il me fallait des médicaments mais comme j'ai pas de papiers et pas de sécu... La boîte coûte 50 euros" tente de justifier un prévenu. "La dernière fois que vous aviez été arrêté, vous parliez d'une rage de dents. Vous avancez facilement des problèmes de santé quand même" l'interpelle la procureur.

Un butin de 30.000 euros au moins

A Clermont-Ferrand, l'un des trois se fait prendre. Les deux autres réussissent à fuir et poursuivent leur équipée. Pas longtemps. Ils se font prendre à leur tour en Berry, après avoir volé dans des commerces d'Issoudun et de Buzançais.

Absente de l'audience, la cousine de deux des hommes, par ailleurs compagne de l'un d'eux, est arrêtée également. Cette mère de quatre enfants reconnait en garde à vue avoir gardé l'argent des vols pour le compte de son compagnon. Au total, les trois hommes admettent avoir récupéré près de 30.000 euros. "Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il y en a sans doute d'autres" tonne la procureur.

Le tribunal suit à la lettre les réquisitions du ministère public et condamne deux des hommes, multirécidivistes, à 4 ans de prison ferme. Le troisième, d'origine algérienne et sans papier en règle, écope de deux ans de prison et d'une interdiction définitive à revenir en France. La prévenue, elle, se voit condamner à huit mois de prison avec sursis.