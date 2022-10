Prison ferme requise à Bordeaux pour trafic de vin : "Une tromperie absolument indigne, surtout ici"

De la prison ferme requise à Bordeaux pour trafic de vin ! Cinq négociants et transporteurs, originaires de Gironde et de Charente, ont comparu jeudi jusque tard dans la nuit devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Ils sont soupçonnés d'avoir importé l’équivalent de 4,6 millions de bouteilles de vin-de-table espagnol qu’ils revendaient ensuite comme du vin de France, de Bordeaux et même sous de fausses appellations d’AOC St-Emilion ou Pomerol. Les documents de transport douaniers étaient falsifiés. L’affaire aurait rapporté plusieurs millions d’euros entre 2014 et 2016. Une tromperie "absolument indigne" selon la procureur de la République qui a requis jusqu’à deux ans de prison ferme à l'encontre "des deux chevilles ouvrières de la fraude" (détail des réquisitions ci-dessous). Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 26 janvier prochain.

Une fraude sur 34.587 hectolitres de vin, "un record absolu dans la région"

Dans cette affaire renvoyée une première fois en février 2022, les chiffres donnent le tournis. Selon les enquêtes menées entre 2016 et 2019 par la brigade des vins de la Dreets (Répression des fraudes) et les douanes, "la tromperie sur l'origine caractérisée" porte sur 131 camions citernes, 34.587 hectolitres de vin, soit l'équivalent de 4,6 millions de bouteilles. "C'est un record absolu dans la région, un schéma frauduleux à l'échelle industrielle", selon Maître Frédéric Georges, avocat de la Fédération des grands vins de Bordeaux, partie civile au procès.

"Ce petit monde se connaît bien"

Appelée à la barre du tribunal, l'une des enquêtrices de la Répression des fraudes (ex-Direccte) explique par quel "tour de passe-passe" le vin acheté en Espagne se transformait en vin de France. "Il y avait émission de faux documents administratifs électroniques". Ces fameux DAE, ainsi que la double facturation et comptabilité matière des prévenus ont été longuement décortiqués, "un travail de fourmis" salué par le parquet.

L'épais dossier d'instruction de l'affaire de trafic de vin jugée jeudi 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Bordeaux © Radio France - Jules Brelaz

"Ces prévenus ne sont que des lampistes"

A la différence du ministère public, les quatre avocats de la défense qualifient l'affaire de "fourberie", la procédure de "Moyen-Age judiciaire" et l'instruction "de magma incompréhensible". A la lecture des procès verbaux d'auditions, les robes noires s'insurgent contre "des agents de la Direccte qui se prennent pour des OPJ. De qui se moque-t-on ?"

"Les droits de la défense n'ont pas été respectés"

Lorsqu'en début d'audience, ils plaident en vain la nullité de la procédure, les avocats rappellent "le délai déraisonnable" entre la commission des faits et la date du jugement, entre six et huit ans. "On ne peut que regretter le délai pour ce procès", reconnaît-on sur le banc des parties civiles.

Le "fond de sauce du dossier", la crise climatique

"Je garde le silence". Chacun des prévenus a choisi de ne pas répondre aux questions du tribunal. Mais la lecture des procès verbaux de leurs auditions devant la Répression des fraudes ou les services des douanes a permis d'éclairer leurs motivations. Ainsi, le 5 juillet 2016, Michel Gilin, commercial des Celliers vinicoles du Blayais (CVB), raconte la genèse du trafic. Tout commence en 2013, cette année-là "a été terrible au niveau de la production, les demandes de vin étaient les mêmes donc nécessairement, ça a été compliqué", indique son avocat Maître Lucas Tabone.

"Il fallait trouver une astuce"

Face à la crainte de ne pas pouvoir honorer les commandes, le négociant de CVB se rapproche d'un courtier de St-Loubès, Jean-Sébastien Laflèche. Décision est prise d'importer du vin bas-de-gamme d'Espagne. Un transporteur charentais, Trans BBP, se charge des 131 camions citernes qui vont être acheminés. Un autre négociant ainsi qu'un viticulteur du Médoc sont également incriminés à des degrés divers. L'achat pour "1,2 million d'euros de vin d'Espagne" était par exemple revendu "1,9 millions en tant que vin de France".

Une affaire qui écorne l'image du monde du vin

Partie civile au procès, la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne déplore "le discrédit jeté sur la profession des négociants". Représentant également le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, l'avocate Manon Rava estime que l'affaire porte "atteinte aux intérêts collectifs du CIVB".

A l'instar de la Fédération des grands vins de Bordeaux, la Confédération paysanne, également partie civile, parle d'une "atteinte grave à l'image du vin et à la confiance du consommateur". "Les paysans viticulteurs sont des victimes directes de ce type de pratiques", affirme Maître Frédéric Georges. "On fait passer du vin d'Espagne pour du vin de France ou de l'AOC, c'est une manipulation qui finit par rejaillir sur l'image de toute une corporation".

"Le particulier qui achète son vin de table, qu'il vient d'Espagne ou de France, la première chose qu'il regarde, c'est le prix, ce n'est pas nécessairement la qualité", répond Maître Sophie Benayoun, avocate de Jean-Sébastien Laflèche. Vous avez les grands barons du vin de Bordeaux qui viennent vous parler d'un préjudice quand on vend du vin de table ? Non mais je rêve !"

Face à la pléthore de parties civiles et aux montants des dommages et intérêts réclamées (plusieurs dizaines de milliers d'euros), un autre avocat de la défense ironise. Représentant de Fabien Figerou, Maître Benoît Ducos-Ader estime que les syndicats et fédérations viticoles sont surtout là pour remplir "leurs caisses de trésoreries".

Les réquisitions dans le détail

Après six heures d'audience, la procureur de la République a requis cinq ans de prison dont deux ans ferme à l'encontre de Michel Gilin, ancien commercial de Celliers vinicoles du Blayais (CVB), aujourd'hui filiale du géant Vignerons de Tutiac, basé à Civrac.

Une peine identique a été requise pour Jean-Sébastien Laflèche, patron de Défivin, une société de négoce située à Saint-Loubès, près de Bordeaux. Le ministère public a également réclamé pour les principaux prévenus 200.000 euros d'amende dont 100.000 euros avec sursis assorti d'une interdiction de pratiquer le négoce de vin pendant cinq ans.

Un an d'emprisonnement avec sursis et 30.000 euros d'amende (dont 20.000 avec sursis) ont été requis à l'encontre de Daniel Banchereau, 74 ans, chef d'entreprise dans le négoce et l'assemblage des vins installé à Bellevigne en Charente. Une peine similaire est demandée pour Sylvie Bernard, la responsable administrative de la Sarl Banchereau et gérante de l'entreprise de transport TransBBP, basée en Charente.

Aucune réquisition n'a été faite à l'encontre de Fabien Figerou, viticulteur et négociant à Bégadan dans le Médoc. Il n'est ni poursuivi pour tromperie ou faux mais pour omission dans sa comptabilité. Il aurait également mis à disposition ses chais aux autres prévenus, "pour rendre service".

L'ironie de l'histoire, comme le révèle le tribunal, est que ce vigneron a, lui-même, été victime du système de fraude, recevant du vin d'Espagne alors qu'il croyait acheter du vin de France. Sourire aux coins des lèvres, la procureur de la République se demande si le prévenu compte se constituer partie civile. Goûtant peu la remarque, l'avocat Benoît Ducos-Ader propose de rappeler à la représentante du ministère public "la situation financière" de son client.

L'administration des douanes réclame quatre millions d'euros de pénalités aux cinq prévenus. Le délibéré sera rendu le 26 janvier.