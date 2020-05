Prison ferme requise contre les "chasseurs" de Chinois, jugés pour une série d'agressions dans le Val-de-Marne

"Nous sommes face à une équipe de prédateurs" qui "a pris le soin, parfois pendant des heures, de choisir ses victimes presque exclusivement asiatiques", dénonce ce vendredi la représentante du ministère publique à Créteil. Entre février et avril 2019, à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, ainsi que dans le XIIIe arrondissement de Paris, une trentaine de personnes ont été victimes de vols, selon un mode opératoire identique. Dans plus de la moitié des cas, les victimes se faisaient voler leurs sacs à main à l'arrachée et subissaient des coups de pied, des bousculades et des balayettes.

Quatre suspects ont été retrouvés, quatre hommes dont un mineur au moment des faits, jugé à huit clos par un juge des enfants. Les trois autres présumés voleurs, âgés de 20 et 21 ans, sont jugés en correctionnel depuis jeudi. Contre les deux hommes de 21 ans, déjà défavorablement connus de la justice, la procureure requiert 8 ans de prison ferme avec maintien en détention provisoire. La représentante du ministère publique demande une peine de 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour le troisième homme, qui n'a eu de cesse de minimiser sa participation aux faits.

Une "violence gratuite"

Lors de ses réquisitions, la procureure de la République dénonce avec fermeté ces faits, des passages à l'acte ultra-violents, avec des victimes traumatisées qui, pour certaines, se sont "résignées à ne pas porter plainte". Maître Soc Lam, défendant six des victimes, va plus loin et déplore "une violence gratuite" visant des "cibles sans défense". Il assure que "le sang ne les arrête pas". "Une victime était avec son bébé lorsqu'elle s'est fait agresser", lance-t-il lors de sa plaidoirie. Une seule des victimes a accepté de raconter son calvaire à l'audience jeudi. Elle explique avoir "peur en permanence" depuis son agression.

Plusieurs associations luttant contre le racisme se sont portées parties civiles, comme la Licra, SOS Racisme et Mrap. D'une même voix, elles dénoncent des actes "racistes", "insupportables", qui ne "doivent pas rester impunis". Maître Mathieu Riberolles, conseil de la Licra, appelle ainsi le tribunal à "envoyer un message de fermeté" : "Il faut briser ce cycle, c'est à la mode d'attaquer des Asiatiques et le cycle va continuer", exhorte-t-il.