À la prison de Gradignan, un surveillant "gère" 90 détenus "au lieu de 40"

Trois détenus dans une cellule de moins de 10m². Au centre pénitentiaire de Gradignan , le phénomène de surpopulation carcérale existe depuis longtemps. En novembre 2022, la prison girondine compte encore 762 détenus pour 434 places. Le quartier des hommes, qui affiche un taux d'occupation de 200% avec 481 détenus pour 233 places, concentre à lui-seul toute la problématique.

"C'est compliqué, on est trois, il n'y a pas de place", raconte par exemple Thierry*, qui partage 9m² avec deux autres co-détenus. "On dort pour passer le temps, il n'y a pas beaucoup d'activités ... Il faut vite que je sorte", ajoute le trentenaire. Sa cellule a pourtant été pensée pour une personne seule. Une promiscuité "compliquée pour les détenus comme pour les surveillants", explique Nicolas Courbalay, adjoint au chef de détention. "Au lieu d'avoir 40 détenus à gérer, on en a 90", ce qui contraint les équipes à faire "la course" : "Un jeune qui accuse le coup d'être en prison, et avec lequel on se dit qu'on aimerait passer 10 minutes, on ne peut pas. Au lieu de 10, on a 3 minutes". Pour le responsable des surveillants de Gradignan, "le problème dans les maisons d'arrêt, c'est qu'il n'y a pas de numerus clausus. Donc tant que les magistrats nous envoient du monde, on se doit de les accueillir".

Trop de détenus pour trop peu de personnels

"Il nous faut du monde, les agents sont épuisés", abonde Romain Mousseau, secrétaire local adjoint de FO Justice, qui confirme qu'en "moyenne par étage, c'est un agent pour entre 90 et 100 détenus. C'est énorme. Donc d'accord, on gagne bien notre vie, on a des heures supplémentaires ... Mais à quel prix ?", s'interroge le surveillant syndiqué. "Et le problème, c'est que nous n'arrivons pas à recruter. C'est pour cela que l'on demande de passer" de la catégorie C de la fonction publique "à la catégorie B", afin d'obtenir une meilleure rémunération.

Cette surpopulation et donc cette surcharge de travail affecte l'ensemble des 379 personnels de la prison girondine, et les médecins du CHU de Bordeaux n'y font pas exception. "Nous sommes en sous-effectif chronique depuis plus d'un an, avec 2,4 équivalents temps plein" pour 762 patients, détaille Dr Fabienne Le Monnier, responsable de l'unité sanitaire de Gradignan. "Aujourd'hui en médecine générale, les délais sont d'un mois", ajoute-t-elle, précisant que "nous ciblons 3,7 équivalent temps plein" pour améliorer la situation.

Une nouvelle prison pour 2026

Pour tenter de désengorger le centre pénitentiaire de Gradignan, une toute nouvelle prison est actuellement en construction, à quelques mètres du site initial . Une première livraison de 337 places est prévue fin octobre 2023. "Nous aurons toujours un petit peu de surpopulation, mais rien à voir avec ce que l'on connait aujourd'hui", assure le directeur adjoint chargé de la préparation du nouveau site Aurélien Truf, avec un taux d'occupation de "120%" grâce aux 600 places au total attendues en 2026. 77 surveillants supplémentaires doivent également être embauchés pour assurer la transition entre les deux centres pénitentiaires.

Un projet qui ne convainc pas la députée Rassemblement national de la Gironde Edwige Diaz . En visite au centre pénitentiaire ce 21 novembre, elle fustige que "l'on sait déjà que cette prison sera en surpopulation carcérale, avant-même d'être construite". Il y a "un vrai manque de planification de la part du ministère de la Justice, qui pourrait décider d'allouer des crédits supplémentaires" à la prison existante, afin qu'elle soit "correctement dimensionnée". Lors de la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait proposé la création de 85.000 places de prison d'ici 2027-2028, contre 60.000 actuellement. "Nous allons continuer de plaider pour davantage de places de prison, et pour une diminution de la population carcérale en expulsant les délinquants étrangers", conclut l'élue.

* Le prénom a été modifié