Assises de Haute-Corse : 14 ans de réclusion criminelle pour viol conjugal et tentative d'enlèvement

Pendant quatre jours, du vendredi 17 au mercredi 22 juin 2022, les assises de Haute-Corse ont jugé Cyril Russo pour violences, tentative d'enlèvement, viol conjugal et détention d'armes. Ce mercredi soir, le verdict est tombé tard dans la nuit et l'homme à été condamné à 14 ans d'emprisonnement.

Soulagement de la partie civile à l'annonce du verdict de la cour d'assises de Haute-Corse ce mercredi. Après quatre jours de procès à Bastia, les jurés ont déclaré Cyril Russo coupable de tentative d'enlèvement, de viol conjugal et de violences physiques sans ITT. 14 ans de réclusion criminelle, une interdiction d'entrer en contact avec son ex-femme et de revenir en Corse. Un procès qui est revenu sur le calvaire de Danièle Pascale, l'ex-femme de l'accusé.

Sans un regard

Pendant quatre jours, la victime a tourné légèrement le dos à son ancien mari Cyril Russo, assis dans le box des accusés. Ce père de deux enfants est accusé de viol conjugal, de violence et de tentative d'enlèvement sur sa femme en 2020. Après une séparation, cette dernière était partie vivre chez sa fille. Et c'est justement entouré de ses deux filles, que la mère de famille d'une soixantaine d'années a passé la majeure partie du procès, sans lâcher un seul regard à son ex-mari, préférant regarder la photo de ses petits-enfants dans sa poche de pantalon. Une façon d'emmagasiner des forces jusqu'à la dernière minute du procès. Parce qu'après les témoignages de l'accusé, de la plaignante, des témoins, des proches, des experts, le plus difficile reste à venir : les plaidoiries des avocats et les réquisitions de l'avocat général.

La chance que nous avons dans ce dossier, c'est que ma cliente soit encore en vie

"113, c'est le nombre de femmes tuées par un compagnon ou un ancien compagnon en 2021. 94.000 femmes victimes de viol en 2021. 47 % de ces femmes ont été violées par leur mari. Et 12 % de ses 94.000 femmes ont eu le courage de déposer plainte", voilà les premiers mots de la plaidoirie de Me Charlotte Cesari. Toujours installée entre ses deux filles, Pascale Danièle baisse la tête. "Dans cette relation, il y a tous les indices de violences conjugales. L'éloignement, l'impression de ne jamais avoir raison, l'insécurité, la peur de l'autre. Avec Cyril Russo, quoi qu'il arrive, il n'a jamais tort, ce n'est pas lui le fautif."

Pour appuyer sa démonstration, l'avocate cite le témoignage de la première épouse de l'accusé qui a été marié trois fois. Elle évoque quatre mois de viols répétitifs. "Il ne sait pas ce que veut dire le consentement. Il impose. Les femmes sont des objets, des choses. [...] Le viol, c'est une normalité pour Monsieur Cyril Russo", continue l'avocate de la partie civile.

De son côté, l'homme, un teint blafard assis dans le box des accusés, ne réagit pas. "Toutes les femmes sont des menteuses pour lui, des ingrates" ajoute l'avocate avant d'attraper une feuille et de lire un extrait du témoignage de sa cliente. Les faits datent du jour où elle a voulu quitter l'accusé : "il m'a emmené dans la chambre est a voulu me pénétrer par sodomie. Je me suis tellement débattu qu'il m'a pénétré vaginalement". Devant ces détails intimes, les filles de la victime se bouchent les oreilles. Une technique utilisée tout le long du procès lorsque les mots étaient trop difficiles à entendre. "C'est un bourreau, un tortionnaire Cyril Russo", ajoute l'avocate qui tentera de convaincre les jurés pendant de longues minutes.

L'avocat général veut frapper fort

"Ce n'est pas faux", commence l'avocat général Geoffrey Makan en faisant référence aux chiffres énumérés par la partie civile sur le nombre de féminicides ou encore le nombre de femmes violées en 2021. " Si vous étiez dans cette salle la semaine dernière, il y avait une autre affaire de violences conjugales aux assises. Si vous allez en correctionnelle en bas, aussi. Parfois, je me dis que la condition des femmes, c'est une honte. Une honte collective. Mais je vous demande de ne pas tenir compte de la condition générale des femmes. Je vous demande de tenir compte de la condition particulière des femmes qui ont croisé Cyril Russo".

Dans sa robe noire, il hausse le ton pour énumérer les sévices que déclare avoir subi la plaignante. Des mots crus, des mots forts. _"Les filles [_de Danièle Pascale NDLR] se bouchent les oreilles et elles ont raison", enchaîne l'avocat général qui continue son réquisitoire. Il revient sur les fellations forcées, les pénétrations imposées. C'est trop pour l'une des filles qui sort. "Vous présenterez mes excuses à votre sœur... J'étais obligé" s'excuse Geoffrey Makan qui requiert 16 ans de réclusion criminelle pour viol conjugal, et les violences avec une période de sûreté de deux tiers, ainsi qu'une interdiction de séjour en Corse. Pour la tentative d'enlèvement, il requiert un an d'emprisonnement et 11.500 euros d'amende avant d'ajouter "je demande vraiment des soins. Sinon il va y avoir d'autres femmes".

Plus de trois heures de plaidoirie

Pendant deux heures, le premier avocat de Cyril Russo tente de défendre son client et de convaincre qu'il n'a ni violé ni tenté d'enlever Danièle Pascale. Il faudra autant de temps pour le second avocat de l'accusé. "Après notre plaidoirie, on sait que vous allez prendre votre décision, alors on essaye de vous convaincre et de ne rien oublier", explique Me Célia Marcaggi-Mattei pour expliquer la longue plaidoirie alors que le soleil se couche à Bastia. "Bien sûr un type qui met une gifle, c'est déjà trop. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un violeur ?", questionne Me Emmanuel Maestrini, l'autre conseil de l'accusé, qui revient aussi sur l'absence d'investigation dans ce dossier.

"Il manque ça et ça et ça. On dirait une liste de course, ajoute Me Célia Marcaggi-Mattei. L'appel téléphonique du témoin lors de la tentative d'enlèvement n'a même pas été récupéré et retranscrit par les gendarmes" avant d'ajouter, "je vous demande de le juger à hauteur d'homme comme vous aimeriez être jugé. Nous vivons une ère victimaire. On est passé d'une société où la parole des femmes n'était pas écoutée à une période où elles sont écoutées à l'excès. On a créé le mythe de la femme qui ne ment jamais. Je vous demande d'oublier l'air du temps, la pression médiatique. Je vous demande de lui donner une chance." Sa consœur sur le dossier tente de mettre en évidence les contradictions.

Les divergences d'une audition à une autre. "Un coup, elle parle de fellation qui lui donne envie de vomir, où il force sa femme à avaler, et un mois après elle dit qu'elle a toujours réussi à éviter ça ?", s'agace l'avocate. Des propos qui auront eu raison de la plaignante qui sortira de la salle. "C'est difficile, je sais, mais je suis obligée. Parce que lui, pour la moindre contradiction, on lui tombe dessus. Et quand il y a la liberté d'un homme en jeu, on doit le faire. Même si c'est difficile".

Selon les avocats de la défense, la partie civile veut utiliser la libération de la parole dans la société pour accabler son client. "L'opinion publique n'a pas à s'immiscer dans l'enceinte d'un tribunal. Sous couvert de la situation de Cyril Russo, on vous parle de statistiques, des violences, de la place des femmes... Est-ce que c'est notre dossier ? Non."

"Il est toujours plus facile d'avoir des certitudes que des doutes. Le doute ça vous ronge. Ne vous laissez pas avoir par les pleurs, les comportements" ajoute l'avocate. "Combien de gens ont été condamnés à tort ?", questionne à nouveau Me Emmanuel Maestrini qui veut lui aussi mettre un doute dans la tête des jurés. "Pourquoi il se serait mis à la violer après plusieurs années ? Si vous avez un doute, ça doit profiter à l'accusé. C'est à force de regarder quelqu'un comme un coupable qu'on le trouve coupable" conclu l'avocat de la défense qui réclame l'acquittement de son client.

Finalement, le jury condamnera au milieu de la nuit Cyril Russo à 14 ans d'emprisonnement, une interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses filles, de revenir en Corse. Il devra aussi mettre en place un suivi sociaux judiciaire. Et pour l'évasion de la brigade de gendarmerie de Vintiseri, il est condamné à 1 an de prison et 11.500 euros d'amende.