2 à 5 ans de prison une soixantaine de vols, notamment en Drôme-Ardèche

Retour en détention pour les prévenus après leur procès. Les quatre Nîmois avaient été extraits de leurs cellules ce mardi pour comparaître devant le Tribunal correctionnel de Valence. Plus d'une soixantaine de vols ou tentatives de vols leurs étaient reprochés. Commis entre août 2020 et mars 2021, les prévenus ont en grande partie nié les faits lors de l'audience lorsqu'ils ne gardaient pas le silence. Ils ont pourtant été condamnés à deux ans de prison pour deux d'entre eux, cinq ans pour les deux autres.

Un mode opératoire bien rodé

Pendant les huit mois de la série de vols, le mode opératoire est toujours le même. Les malfaiteurs repèrent leurs cibles quelques heures avant de commettre les faits. Puis, avec une système de voitures relais, ils se rendent sur les lieux pour cambrioler. En priorité, ils visent les véhicules de particuliers, pour s'en servir ensuite. Après plusieurs coups, ils les détruisent et en trouvent d'autres. Lorsqu'ils cambriolent, ils raflent tout, un peu au hasard : argent liquide - petite et grosse somme, cafetière, ordinateur, sac à main, cartes bancaires mais aussi du poisson, des sodas, du nougat, etc. Les malfaiteurs cambriolent aussi des entreprises, des commerces, des supermarchés.

Puis, le graal du bandit : les distributeurs de billets de banque (DAB). Plusieurs seront touchées, dans la Drôme à Die et Loriol, en Ardèche à Vogüé, mais aussi dans l'Hérault au Mas-de-Londres, à Maraussan et dans le Gard à Orthoux-Sérignac-Quilhan. Mais à chaque fois, ces opérations échouent. Les DAB sont désormais ultra-sécurisés et difficiles à ouvrir. Sans doute ont-ils les yeux plus gros que le ventre, les quatre Nîmois enchainent parfois plusieurs nuits de suite et finissent par se faire repérer par les gendarmes de la Drôme. L'enquête débute en novembre 2020 à la brigade de Nyons. Rapidement, les enquêteurs - dirigés par le parquet de Valence - font le lien avec les précédents cambriolages et attribueront les suivants à l'équipe.

Ils identifient les auteurs, les surveillent, les suivent et déposent même du produit de marquage invisible sur les véhicules volés utilisés. Lors de perquisitions, le produit a été mis en évidence sur des clés et des vêtements permettant d'établir l'une des preuves de leur participation à ces cambriolages. Les gendarmes produisent aussi des dizaines de photos, issues de leurs surveillances. Mais même face à ces preuves lors de l'audience, les prévenus nient toute implication.

Une équipe organisée mais peu chevronnée

"Ce ne sont pas des prix Nobel que vous avez dans le box, Madame la Présidente" dit l'avocat d'un des prévenus, venu spécialement de Nîmes. Multirécidivistes, ils ont tous déjà été condamnés par le passé pour des faits similaires. Entre leurs différents séjours en prison, ils travaillent. L'un d'eux, 38 ans, est agent d'entretien. Il a déjà passé onze années en détention. Son comparse, 51 ans, est au chômage. Il vit chez sa mère. Assis devant lui, un ex-agent des pompes funèbres, quinze condamnations sont inscrites à son casier judiciaire.

Le dernier est repéré de justesse par les enquêteurs. Lors du cambriolage d'une banque, son ADN est retrouvé sur une surface : il a retiré un gant et posé sa main au mauvais endroit un soir. C'est ce même homme qui, entre deux cambriolages, recherche 88 fois sur internet comment utiliser un chalumeau pour ouvrir un distributeur de billet, ou encore les articles de presse sur leur casse de la banque de Die. Des précautions, ils en prennent. Tenues sombres, cagoules et gants les soirs de cambriolage. Mais pas suffisamment, puisque les malfaiteurs ont toujours leurs téléphones sur eux au moment des faits. Et même s'ils les éteignent, leurs mobiles bornent plusieurs fois dans les parages des lieux cambriolés.

Après une audience chargée et un long délibéré, les quatre hommes sont reconnus coupables de presque tous les faits (ils sont relaxés d'un des vols qui leur est reproché faute de preuves probantes, et de la qualification d'association de malfaiteurs). En plus de leurs peines de prison, ils doivent verser plus de 42 000 euros de préjudices aux différences victimes. Les quatre hommes ont également interdiction de se côtoyer pour une durée de trois ans.