Prison pour un Creusois qui a brûlé la maison de son voisin

A la barre du tribunal correctionnel de Guéret ce lundi 16 août, un homme de 35 ans, habitant Budelière près d'Evaux-les-Bains (à l'Est département), soupçonné d'avoir provoqué trois incendies.

Pull rouge et cheveux courts, il est bien en peine de répondre aux questions des juges qui ont essayé pendant plus d'une heure et demie de comprendre pourquoi il a déclenché ces trois incendies en l'espace d'un an et demi. L'homme évoque des pulsions, des voix dans sa tête, demande pardon à plusieurs reprises et même à être hospitalisé en psychiatrie. Mais le procureur ne semble pas dupe. Lors d'une de ses auditions, l'homme de 35 ans aurait expliqué vouloir mettre le feu à la maison de son voisin, actuellement en prison, s'il revenait dans le quartier.

Préméditation ou pas, l'incendiaire est décrit comme un sociopathe par un expert psychiatre. A la barre, il continue de parler de pulsion, de maladie et de sa vie rongée par la douleur depuis la mort, il y a dix ans, de son premier enfant en bas-âge. Mais le procureur insiste : "Quel lien entre ce deuil et des incendies déclenchés dix ans plus tard ?". "J'ai oublié de prendre soin de moi", répond l'incendiaire qui explique boire et prendre des calmants en grandes quantités tous les jours.

Son casier judiciaire est vierge et finalement, les juges le condamne à six mois de prison ferme, peine aménagée en détention à domicile avec un bracelet électronique, et à une obligation de soins.