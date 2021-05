Prison : un couteau lancé depuis l'extérieur retombe dans la cour de promenade du centre pénitentiaire de Riom

C'est une pratique de plus en plus fréquente, mais pour la première fois c'est un couteau qui a été lancé par dessus le mur d'enceinte du centre pénitentiaire de Riom samedi, et en plein jour. L'arme est retombée dans la cour de promenade. Les syndicats de surveillants demandent des aménagements.

Samedi en fin d'après-midi, alors que les surveillants du centre pénitentiaire de Riom avaient été informés de probables projections depuis l'extérieur, ils ont vu grâce aux caméras vidéos deux individus escalader un grillage, s'approcher du mur d'enceinte et lancer un paquet de l'autre côté.

Le centre pénitentiaire de Riom © Radio France - Olivier Vidal

"C'est quelque chose qui n'existait pas au début mais qui est de plus en plus fréquent" constate Benoît Daudé, secrétaire SNP Force Ouvrière au sein de l'établissement. "En ce moment, c'est un jour sur deux et ça nous inquiète" poursuit le représentant syndical.

Des téléphones ou des stupéfiants c'est courant, mais un couteau c'est la première fois... Benoît Daudé, secrétaire Force Ouvrière à Riom

Le couteau a immédiatement été saisi par les surveillants. Et deux individus ont été interpellés par les gendarmes qui avaient été avisés et qui planquaient à proximité. "On espère qu'il y aura une réponse pénale pour décourager les projeteurs" poursuit Benoît Daudé.

Le syndicat SNP FO a interpellé l'administration pénitentiaire et réclame des aménagements sur le site, "de type filet comme ça se fait maintenant presque partout". Car ce type d'arme peut servir pour un règlement de comptes entre détenus, ou même pour une agression sur un surveillant s'inquiète les personnels.

Des parloirs plus sécurisés depuis le premier confinement

Les projections depuis l'extérieur se multiplient en fait depuis le premier confinement. "Les parloirs son plus sécurisés avec des plexiglass qui empêchent les contacts physiques et donc de faire passer des choses" explique Benoît Daudé, "donc ça jette de plus en plus" s'inquiète le représentant syndical. D'autant que la population est très importante actuellement dans l'établissement. 564 détenus pour 575 places. Et dans le quartier de semi-liberté prévu pour 20, ils étaient 23 ce lundi. Trois détenus dormiront sur un matelas à même le sol.