Prisonnier en cavale en Mayenne et Maine-et-Loire soupçonné de deux meurtres : "un profil dangereux"

Une cinquantaine de gendarmes et de policiers sont mobilisés pour retrouver un détenu en cavale, soupçonné de deux meurtres à Angers et à Chailland (Mayenne). Les autorités ont lancé lundi soir un avis de recherche pour retrouver le suspect de "1m85, de type métis, de corpulence athlétique avec les cheveux noirs frisés" qui se cache "sur l'agglomération d'Angers".

ⓘ Publicité

"Un profil dangereux. Il doit être interpellé avant un autre drame", procureur d'Angers

Cet homme d'une quarantaine d'années est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans à Angers le 22 juin dernier et un homme de 72 ans dimanche 2 juillet, habitant de Chailland et "ancien mécanicien de la commune et conseiller municipal", selon le parquet. "On a une hypothèse que tous ces faits sont liés", précise le procureur de la République d'Angers.

Le suspect purgeait une peine criminelle de 12 ans de prison pour tentative de meurtre sur conjoint et à trois ans de prison pour atteinte aux biens à la maison d'arrêt d'Argentan (Orne). Originaire de La Réunion, il est également soupçonné "d'une tentative de meurtre" sur une femme lors de sa cavale, a poursuivi le procureur.