Aussurucq, France

Antonia Navarro avait 91 ans et depuis dix ans ne pouvait plus rendre visite à ses deux fils incarcérés, l'un en France l'autre en Espagne. Samedi 17 mars, l'un a pu dira adieu à sa mère, l'autre non.

"On a eu le bonheur de voir notre frère Jon" s'est réjouit Urso Parot, la soeur de Jon et Unai Parot, tous deux condamnés pour leur participation aux attentats meurtriers d'ETA, entre 1978 et 1989 au sein du commando itinérant ou commando Argala. Jon Parot à perpétuité, il est incracré au Muret (Haute-Garonne). Unai Parot à 40 ans, il est emprisonné à Cadiz (Andalousie) à la prison de Puerto III.

Pour autant, Ursoa Parot dénonce la présentation de ses frères "comme des ennemis publics numéro 1", surtout en Espagne. La fille d'Unai, Oihana elle se félicite aussi de la présence en Soule de son oncle Jon. Elle espère désormais que l'Espagne accorde au moins le rapprochement. "C'est le plus lourd pour nous".

Une présence inattendue de Jon Parot, en raison du cinquième refus de la cour d'appel de Paris pour sa demande de remise en liberté conditionnelle, le 22 février dernier.

Jon Parot embrasse Itziar Aizpurua jugée elle en 1970 au procès de Burgos. © Radio France - Iban Etxezaharreta

150 personnes ont assisté à l'hommage à la mère des frères Parot. Un hommage qui s'est transformé en meeting contre les politiques pénitentiaires de la France et de l'Espagne. En présence notamment de nombreuses figures historiques de la gauche indépendantiste basque, comme l'ancien responsable d'ETA José Manuel Pagoaga Gallastegui, "Peixoto", Itziar Aizpurua jugée au procès de Burgos en 1970 et incarcérée en 1997 après l'illégalisation du parti Herri Batasuna. En présence aussi de responsable actuels du parti Sortu comme Xabi Larralde et des jeunes militants d'Aitzina.