Prisons franciliennes : comment gérer les radicalisés?

Île-de-France, France

On compte, en Ile de France, 15 établissements pénitentiaires, 5 maisons d'arrêt, 5 centres pénitentiaires, 1 centre de détention, 3 centres de semi-liberté, 1 établissement pour mineurs, et 1 maison centrale. Au 1e février 2019, ces 15 structures, accueillaient 13 720 détenus pour seulement 10 000 places. Les syndicats de surveillants se plaignent régulièrement de cette surpopulation qui les met quotidiennement en danger. Mais, ils doivent, en plus, gérer l'arrivée de nouveaux prévenus ou détenus radicalisés, qu'il est périlleux de mêler aux détenus de droit commun.

Spécificité francilienne : les QER, les quartiers d'évaluation de la radicalisation

Il existe trois QER (Quartiers d'Evaluation de la Radicalisation) en France, tous situés en Ile de France, à Osny, dans le Val d'Oise, à Fleury-Mérogis, en Essonne et à Fresnes, dans le Val de Marne. C'est là que les prévenus, poursuivis pour des actes terroristes, sont évalués. Pendant six semaines, une équipe pluridisciplinaire, composée de psychologues, de psychiatres, d'éducateurs, de conseillers d'insertion ou d'agents de la pénitentiaire, évalue leur degré de dangerosité. Problème, à Fresnes, par exemple : le QER est situé en plein milieu de la prison, au milieu des détenus de droit commun, ce qui complique considérablement le travail des surveillants qui ont du mal à les isoler des autres.

prison de Fresnes © Maxppp - .

1 200 nouveaux radicalisés attendus dans les prochaines semaines

Pour l'instant ce sont plus de 500 personnes, soupçonnées de radicalisation et d'acte terroriste qui ont été ou vont être évalués dans les trois QER d'Ile de France. Mais, dans les prochaines semaines, 1 200 nouveaux prévenus doivent être évalués à leur tour, des détenus de droit commun, mais soupçonnés de radicalisation. Pour les surveillants, c'est un casse-tête "catastrophique", d'après un syndicaliste d'Ufap Unsa Justice, qui craint que ces nouveaux arrivants ne soient mêlés aux autres détenus et en profitent pour diffuser leur message islamiste. Ce qui se passe déjà, lorsque, après leur évaluation, les détenus sont placés dans des quartiers de droit commun et non dans des quartiers de radicalisés, comme il en existe à Osny et bientôt, à la prison de la Santé.

Les règles de sécurité avant les parloirs

Le conseil de l'Europe avait estimé que les fouilles aux corps des détenus, était apparentées à de la torture. Depuis novembre 2009 et l'article 57 de la loi pénitentiaire, les fouilles corporelles ne sont plus systématiques. Les visiteurs autorisés, doivent, avant de rencontrer leur proche à la prison, passer sous un portique, tels que ceux que l'on voit dans les aéroports. Ces portiques détectent les métaux, mais pas le cannabis, par exemple, ni les armes, tels que les couteaux en céramique, par exemple, comme celui utilisé lors de l'attaque de Condé sur Sarthe. Si l'alarme sonne ou si les surveillants jugent la personne suspecte, ils lui demandent l'autorisation de la palper. Si la personne refuse, il s'en va. De même, le détenu n'est fouillé que si les surveillants le jugent suspects. Les syndicats réclament davantage de latitude pour effectuer ces fouilles.