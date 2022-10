Prisons : la maison d'arrêt du Mans est "la plus surpeuplée de l'Ouest" alerte un syndicat pénitentiaire

Alors que le nombre de détenus en France se rapproche de son record absolu avec 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre, à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulaines, près du Mans (Sarthe), la situation est critique. Selon les chiffres officiels publiés sur le site du ministère de la justice, l'établissement comptait au 1er octobre 620 détenus pour 399 places soit un taux d'occupation supérieur à 155%. "En réalité, on est à 168% ce 31 octobre si on considère uniquement la maison d'arrêt et pas les autres secteurs comme le quartier de semi-liberté", assure Vincent Le Dimeet, du syndicat pénitentiaire Snepap-FSU, "soit 576 détenus pour 359 places". Des chiffres jamais vus depuis l'ouverture de la prison en 2010.

ⓘ Publicité

Plus d'une centaine de matelas au sol

Selon Vincent Le Dimeet, Le Mans est même "la maison d'arrêt la plus surpeuplée de tout l'Ouest__, davantage que Nantes, Rennes ou Le Havre". Pour le délégué syndical, le seul moyen de faire baisser la pression serait de transférer certains détenus sarthois vers ces autres établissements. "Au Mans, on a aussi des personnes détenues condamnées à des peines de plus de deux ans dont la place n'est pas en maison d'arrêt. Mais on nous refuse des transferts vers le centre de détention d'Argentan pour y placer des détenus de Paris".

Cette surpopulation de la maison d'arrêt des Croisettes aboutit à placer "jusqu'à quatre personnes dans une même cellule__. Actuellement, on a plus d'une centaine de matelas au sol. Les textes ne sont pas respectées, des prévenus se retrouvent mélangés avec des personnes condamnées, ça devient ingérable pour tout le monde".

L'ouverture du nouveau bâtiment repoussée

L'ouverture de la future structure d'accompagnement vers la sortie (SAS), qui comptera 90 places, est repoussée à avril 2023 pour la "remise des clés" et septembre 2023 pour l'accueil de détenus. Le chantier de ce nouveau bâtiment situé hors de l'enceinte principale a pris du retard. "Nous serons vigilants", prévient le syndicaliste sarthois. "Il ne faudrait pas que la SAS devienne un moyen de faire baisser artificiellement la surpopulation de la maison d'arrêt. Cette structure s'adresse à des personnes avec un profil particulier__, qui peuvent s'insérer dans un parcours précis".