Prisons : la surpopulation atteint 120%, avec un nombre record de 73.162 détenus pour 60.867 places

Des matelas au sol dans des cellules déjà bondées, des conditions d'hygiène indignes , des activités insuffisantes et un personnel débordé, pas à même de préparer la réinsertion. Les rapports sur l'état des prisons se succèdent, et la surpopulation, en plus du manque de moyens, aggrave encore les conditions de vie des détenus en atteignant un nouveau record.

Un nouveau record, la surpopulation encore plus élevée en maison d'arrêt

D'après les chiffres publiés ce mardi par le ministère de la Justice et révélés par franceinfo , 73.162 personnes sont détenues dans les prisons françaises au 1er mai 2023. Ce chiffre est en très légère augmentation sur un mois, et en hausse de 3% sur une année. Avec 60.867 places disponibles dans les prisons françaises, la surpopulation carcérale grimpe à 120,2%, un nouveau record. Ce chiffre monte à 142,9 % pour les seules maisons d'arrêt, les établissement réservés aux détenus en attente de jugement ou condamnés à des peines courtes.

La surpopulation plus sévère en région Occitanie

Dans le détail, 67.310 personnes sont détenues en métropole et 5.852 en Outre-mer. C'est dans la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et d'Île-de-France que le nombre de détenus est le plus important, avec 13.454 détenus. C'est dans celle de Dijon qu'il est le moins important, avec 4.749 détenus.

En revanche, c'est dans la DISP de Toulouse, qui régit la région Occitanie, que la surpopulation carcérale est la plus importante, avec une surpopulation de 135,6 %. C'est dans celle de Strasbourg qu'elle est la moins importante, avec un chiffre de surpopulation de 100,2 %.

Construire de nouvelles prisons " ne suffira pas à régler le problème" pour François Molins

Le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti veut faire construire 15.000 places supplémentaires dans les prisons françaises. Invité sur franceinfo ce mardi matin, François Molins, procureur général près la Cour de cassation, estime qu'"il faut construire" de nouvelles places de prison, mais pour lui, "ça ne suffira pas à régler le problème".

Cette surpopulation n'est "pas normale" et cela "empêche de faire des véritables actions de réinsertion", estime-t-il. Pour lui, il faut trouver un "dispositif autre". Parmi les pistes avancées, François Molins indique qu' "il faut plus travailler sur le sens de la peine, l'appréhension de la récidive, et densifier le milieu ouvert".