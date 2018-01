Châteauroux, France

C'était la première entorse au blocage total de la prison du Craquelin depuis le début du mouvement : ce mercredi après-midi, la police a laissé entrer les familles qui se rendaient au parloir. Dans un climat qui est resté bon enfant, les forces de l'ordre leur ont permis de se frayer un passage dans le barrage formé par une quarantaine de surveillants. C'est sous les huées que ces proches de détenus ont franchi le portail de la maison d'arrêt.

Ni entrée, ni sortie

Depuis dix jours, les syndicats maintiennent un blocage total de l'établissement. Plus rien ne rentre, ni ne sort, et c'est valable pour les hommes comme pour les marchandises. Plus de visites d'avocats, ni d'aumôniers, ni de professeurs, seuls les surveillants passent. Les livraisons de nourriture sont renvoyées, les cuisiniers contraints de faire avec ce qu'ils ont en réserve. Pour les prisonniers, plus moyen de cantiner, c'est-à-dire se procurer des extras (soda, café, tabac...). Les transferts vers le tribunal sont également suspendus. Les quatre détenus du Craquelin qui auraient dû être jugés lundi dernier devant le tribunal correctionnel de Châteauroux sont restés dans leurs cellules. Leurs procès ont été reportés.

Blocage aussi à St-Maur

A la centrale de St-Maur, le blocage a un peu moins d'incidence, car l'établissement héberge des condamnés à de longues peines, les mouvements y sont donc de toute façon plus restreints. Mais là encore, les intervenants extérieurs ne sont pas admis. L'atelier son a par exemple été annulé. L'activité des unités de vie familiale (UVF) est perturbée. Pour montrer leur mécontentement, les surveillants retardent les visites des familles dans ces studios installés au coeur de la prison de plusieurs heures.

A quelques kilomètres du Craquelin, les surveillants bloquent aussi l'accès à la centrale de St-Maur © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le pari des syndicats

Ces restrictions risquent évidemment d'attiser les tensions déjà présentes dans les établissements. Les syndicats en sont conscients mais ils espèrent ainsi faire bouger le gouvernement. "_Ce serait bien que la ministre commence à réagir sérieusement_, estime le délégué régional FO Pascal Sabourault, parce qu'aujourd'hui dans certains établissements, les détenus commencent à faire des choses. Ca commence à grogner de leur part".