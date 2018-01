Les forces de l'ordre sont intervenues ce mercredi matin pour déloger les surveillants qui bloquaient les extractions, les parloirs, à Bonneville, Aiton et Chambéry. L'administration menace les grévistes de sanctions renforcées, notamment de jours d'exclusions temporaires.

Au dixième jour de blocages de prisons, de nombreux établissements ont vu débarquer ce mercredi matin les gendarmes mobiles ou les CRS, notamment pour extraire des détenus. C'est le cas à Bonneville, où les gendarmes ont "poussé" une vingtaine de surveillants. A Aiton aussi le sous-préfet d'Albertville a fait intervenir les gendarmes, tout s'est passé dans le calme précise le représentant du syndicat UFAP sur place. Les gendarment contrôlent désormais les entrées et sortie et les surveillants ne bloquent plus.

A Chambéry il n'y a toujours pas de parloirs ce mercredi, empêchés par les personnels qui campent devant l'établissement. Le personnel de nuit (nuit de mardi à mercredi) n'a toujours pas été relevé ce mercredi soir (il est réquisitionné).

"Sanctions renforcées" pour les surveillants grévistes

Le directeur de la Maison d'arrêt de Chambéry est venu annoncer des "sanctions renforcées" pour les surveillants grévistes. Ainsi ce n'est plus seulement "un jour de grève = 1 jour de retenue de salaire" mais par exemple " cinq jours d'exclusion temporaire pour toute cessation de travail concertée ou pour des arrêts maladies massifs" ou encore "quinze jours d'exclusion avec sursis pour ceux qui bloquent l’accès aux établissements".

Des menaces de sanctions qui ne font pas peur aux représentants syndicaux qui tiennent le piquet de grève devant la maison d'arrêt de Chambéry.