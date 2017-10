Privas : ivre, il recule et fait une chute de trois mètres avec son 4x4

Samedi dernier, à Privas, un jeune homme qui avait beaucoup trop bu n'aurait vraiment pas dû reprendre le volant. Après avoir heurtés deux panneaux de signalisation et un banc public, avenue de Chomerac, le conducteur a reculé violemment avec son véhicule et a chuté de trois mètres en contrebas.

La soirée aurait pu se terminer encore plus mal pour ce jeune homme de 25 ans, originaire de Privas, qui est sorti indemne de sa folle embardée et n'a heureusement blessé personne. Samedi dernier, vers 22h, il prend le volant de son 4x4 alors qu'il est en état d'ébriété.

Son 4x4 atterri sur 2 voitures en contrebas

Il heurte d'abord deux panneaux de signalisation puis un banc public, avenue de Chomerac. Il recule ensuite violemment contre un muret en pierre qui ne résiste pas et le véhicule bascule dans le vide. Le 4x4 fait une chute de trois mètres et atterri sur deux véhicules qui se trouvaient sur un parking en contrebas.

A l'arrivée de la police le conducteur était toujours au volant

Des témoins alertent la police, qui arrive sur place et trouve le jeune homme toujours au volant de son véhicule. L'étylotest révèle qu'il a plus de deux grammes d'alcool par litre de sang. Le jeune homme est convoqué en janvier prochain devant la justice pour s'expliquer et connaître sa peine.