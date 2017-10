Privas : le commissariat attendra , les policiers en colère !

Les policiers de Privas en Ardèche sont victimes des économies du ministère de l'intérieur selon le syndicat Alliance. Le nouvel hôtel de police qui devait sortir de terre l'an prochain ne verra pas le jour. Le projet est annulé alors que l'actuel commissariat n'est plus aux normes.

Les policiers de Privas en ont assez d'attendre !

Ils devaient avoir un nouvel hôtel de police l'an prochain : le Préfet de l' Ardèche l'avait promis en 2016. Les anciens locaux de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) devaient être rénovés. Le chantier de deux millions et demi d'euros était même budgété.

Seulement voila, le nouveau gouvernement veut faire des économies et selon le syndicat Alliance ce projet est à l'arrêt . Pourtant, il y a urgence : les vieux locaux des années 70 ne sont plus aux normes et ne permettent plus aux policiers de faire leur travail dans des conditions décentes.

Le responsable ardéchois du syndicat Alliance, Pierre Chiarello est allé voir le Préfet de région à Lyon ce jeudi après-midi pour tenter de débloquer le projet.