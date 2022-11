Privas : un an de prison ferme pour avoir téléchargé des vidéos pédopornographiques

L'homme reconnaît les faits. Il a bien téléchargé 852 fichiers, autrement dit 852 vidéos pédopornographiques dont la plupart mettent en scène des enfants de moins de 10 ans estiment les enquêteurs. Il fait partie des 48 hommes interpellés cette semaine en France lors d'un vaste coup de filet organisé par l'office centrale pour la répression des violences aux personnes. Eric, 61 ans qui habite Lavilledieu a été placé en garde à vue. Les policiers sont remontés jusqu'à lui grâce à l'adresse IP de son ordinateur.

ⓘ Publicité

Le prévenu évoque une curiosité malsaine

L'homme ne conteste pas les faits. Il évoque une curiosité malsaine pour expliquer son geste. Le président lui fait remarquer que s'il avait téléchargé une vidéo on aurait pu parler de curiosité malsaine mais 852 c'est un argument plus contestable. Eric explique lui qu'il n'est pas attiré par les mineurs, qu'il a conscience que c'est anormal et qu'il a fait ça par bêtise. L'expert psychiatre parle de déni et de difficile accès aux soins dans ces conditions.

La procureure demande deux ans de prison dont huit mois avec sursis

La procureure rappelle les faits qui sont reprochés à Eric. L'importation, la détention et l'offre de vidéos à caractère pédopornographique. L'offre n'est pas intentionnelle explique son avocat. Les vidéos ont été téléchargées sur un système de "peer to peer" entre particulier qui fait que dès que vous les détenez vous donnez la possibilité à d'autres de les télécharger.

L'avocat d'Eric maître Julien Audigier insiste sur le fait que son client est accessible au soins et que l'expertise psychiatrique qui a duré 10 minutes en visio ne lui semble pas fondée. Il demande que la peine d'emprisonnement soit intégralement couverte par le sursis.

Le tribunal a condamné Eric à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Il a été maintenu en détention.