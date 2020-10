Privas : une arnaque à l'isolation des combles devant la justice

32 particuliers devraient voir leur affaire évoquée devant la justice ce mardi. Une affaire qui pourrait être renvoyée en raison de la crise du covid.

Des commerciaux peu scrupuleux

Tout commençait par un coup de téléphone très alléchant. La possibilité de faire isoler ses combles ou de remplacer son ballon d'eau chaude pour presque rien. S'en suivait une prise de rendez-vous sur place. Et très vite on demandait à la personne de signer un contrat de vente. Les indications étaient floues : on ne savait pas quel était l'isolant et la technique utilisés. Le bordereau de rétractation était omis. Contrat de vente frauduleux et défaut d'information dit la justice.

Mais il y a plus grave : le commercial faisait signer un document pour pouvoir ponctionner les comptes du client. On expliquait alors qu'il fallait faire l'avance d'une certaine somme mais qu'au final avec les aides de l'Etat , les crédits d'impôts et une fantaisiste exonération de la taxe foncière tout rentrerait dans l'ordre. Obtention d'un paiement ou d'une contrepartie de façon frauduleuse dit encore la justice.

Il y a enfin cet exercice illégale d'une activité artisanale parce que les poseurs relevaient plus de bricoleurs du dimanche que de véritables spécialistes.